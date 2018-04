Oure: Det er sæson for at kigge efter alliker, inden man fyrer op i brændeovnen.

Det ved en husejer fra Oure alt om, for torsdag lidt før klokken 16 var et allikepar årsag til en skorstensbrand i en ejendom på Kærvej. Et allikepar var i fuld gang med at bygge rede i toppen af skorstenen, og da der blev tændt op, gik der ild i reden, der fandt ned i skorstenen og brændte videre. Ilden kunne dog slukket med en pulverslukker via en renselem.

Indsatsleder Lars Jeppesen anbefaler, at man i øjeblikket kigger efter alliker, inden man tænder op i sin brændeovn. (gru)