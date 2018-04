Birgitte Nielsen fra Thurø ville have BBR-registreret en tilbygning, men i stedet fik kommunen øje på en gammel garage, som er opført ulovligt. Det har foreløbig kostet hende 6210 kroner i byggesagsgebyrer, og problemet er endnu ikke løst.

Thurø: Birgitte Nielsen fra Thurø ærgrer sig. Og så føler hun sig godt og grundigt træt af Svendborg Kommune. Ærgrelsen først: Da hun besluttede sig for at sætte sit husmandssted på Grastenvej til salg, fik hun samtidig den idé at få registreret et lille baghus. Hun ønskede alle formalia i orden inden hussalget og sendte derfor en ansøgning til Svendborg Kommune for at få BBR-registreret tilbygningen. Fynske byggesagsgebyrer Kommunerne har siden den 1. juli 2016 haft mulighed for at opkræve et gebyr for byggesager efter tidsforbrug. I de fynske kommuner er timetaksten således:



Svendborg: 690 kroner



Middelfart: 600 kroner



Nyborg: 548 kroner



Kerteminde: 392 kroner *



Langeland: 350 kroner



Assens: Gratis



Faaborg-Midtfyn: Gratis



Nordfyn: Gratis



Odense: Gratis



Ærø: Gratis



I Kerteminde Kommune koster alle byggesager om garager, carporte, udhuse mv. et fast gebyr på 985 kroner. Da embedsmændene i kommunen begyndte at kigge nærmere på huset fra 1895, fik de ikke kun øje på baghuset men også på en 30 kvadratmeter stor garage, og nu kommer vi til den del af historien, som har fået Birgitte Nielsen til at skrue den bistre mine på, når hun omtaler kommunens byggesagsafdeling. Garagen er nemlig opført for tæt på skellet til naboen og er derfor ulovlig, så i stedet for at få registreret et baghus, er Birgitte Nielsen havnet i en konflikt med kommunen om garagen. Kommunen har krævet, at garagen lovliggøres, og det kan gøres på to måder: Enten rives den ned, eller også skæres der en meter af højden. “ Jeg er en stakkels gammel dame, som ikke har råd til at snakke med kommunen. Birgitte Nielsen, Grasten Kommunen kræver garagen lovliggjort inden den 19. april, og sker det ikke, vanker der en politianmeldelse og et krav om dagbøder.

Naboer giver grønt lys

Og der er endnu i tidsel i buketten fra Grasten. Birgitte Nielsen har nemlig også fået en regning fra Svendborg Kommune på 6210 kroner for behandling af hendes byggesag. Det er sket i overensstemmelse med kommunens takstblad for byggesager, hvoraf det fremgår, at det efter et gratis formøde koster 690 kroner i timen at få behandlet sin byggesag. Birgitte Nielsens naboer har skrevet under på, at garagen ikke generer dem, og hun ønsker derfor at anke sagen og håber på at få en dispensation eller få tinglyst et såkaldt byggeretsligt skel. Men hun har ikke råd til at gå videre med sagen, mens det kommunale taxameter tikker. Arkitekt Steen Skovmand, som er Birgitte Nielsens tidligere nabo, har kigget på hendes sag, og han har vurderet, at det vil koste hende en ny byggesagsregning på op imod 10.000 kroner, hvis hun går videre med sagen i håb om at få tinglyst et byggeretsligt skel. De penge har den enlige pensionist ikke. - Jeg er en stakkels gammel dame, som ikke har råd til at snakke med kommunen, konkluderer Birgitte Nielsen, der ikke kan forstå, at Svendborg Kommune tager 690 kroner i timen for en service, som er gratis i Odense.

Anden bygning godkendt

Byggesagsbehandlingen er ganske rigtig gratis i Odense og i fire andre fynske kommuner, mens timetaksten i Svendborg er den højeste på Fyn. - I Odense slår de dørene op og spørger: Hvad kan vi hjælpe med? I Svendborg har en gammel, enlig pensionist ikke råd til at gå til kommunen, siger Birgitte Nielsen, der føler sig fuldstændig uskyldig. - Garagen var der jo, da jeg købte huset i 2005, og jeg har aldrig vidst, at den var et problem. Jeg har ikke gjort noget ulovligt, og nu bliver jeg politianmeldt, siger hun. Det hører med til historien, at der er yderligere et anneks på Birgitte Nielsens grund, som også er opført ulovligt, men i den sag har kommunen givet en dispensation. Afdelingschef i kommunens byggesagsafdeling, Rasmus Fristed, forklarer, at der er givet dispensation til annekset, fordi det kun var en smule for højt, og fordi der var en positiv partshøring. - Men i sagen om garagen er afvigelsen for stor til, at vi har vurderet, at vi vil give en tilladelse, siger Rasmus Fristed. Han forklarer, at man godt kan kontakte en leder i afdelingen og fortælle, at man er utilfreds med en afgørelse, uden at taxametret tikker, men når det handler om byggesagen, så koster det. - Hvis hun eller Steen Skovmand kommer for at tale om sagsbehandlingen med nye ting, man kan forestille sig at gøre, så er det byggesagsbehandling, og det koster 690 kroner i timen, siger afdelingslederen.

Føler sig uskyldig