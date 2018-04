Konfrontation

Flemming Madsen (S), formand for Teknik og Erhvervsudvalget, er modstander af takstfri byggesager, men parat til at kigge på området.

Birgitte Nielsen har foreløbig betalt 6210 kroner for at få behandlet sin byggesag i kommunen. Hun ønsker at gå videre med sagen, men hun har ikke råd til at ringe til kommunen, fordi det koster 690 kroner i timen. Er det rimeligt?

- Det koster ikke noget at ringe til kommunen, men det koster at bede kommunen løse en opgave. Man kan altid diskutere beløbets størrelse, men det her er det, som byrådet har besluttet. Når man beder om noget, så har det en pris.

De store betaler også Svendborg Kommune sætter ikke kun taxameteret i gang i byggesagsafdelingen i de små sager om carporte, udhuse og garager. Taxameteret tikker også, når de tunge erhvervsfolk kommer ind ad døren med en byggesag.



Kommunen har eksempelvis brugt 72,5 timer på den meget omtalte byggesag fra Krøyers Plads på Jessens Mole. Erhvervsmanden Erik Skjærbæk har på den baggrund fået en regning fra Svendborg Kommune på 50.025 kroner for behandlingen af den byggesag, der skal føre til opførelsen af 37 ejerlejligheder på Svendborgs havnefront.



Til gengæld har Erik Skjærbæk ikke betalt noget for den lange lokalplanproces, der gik forud for selve byggesagsbehandlingen.



- Nej, vi har et byggesagsgebyr, men de planmæssige drøftelser koster ikke noget, siger Rasmus Fristed, afdelingschef i Svendborg Kommunes byggesagsafdeling.

Men er det rimeligt, at en enlig pensionist ikke har mulighed for at gå videre med en sag i sin kommune, fordi hun ikke har råd til det?

- Jeg kender jo ikke hendes økonomi, så det kan jeg ikke vide. Men vi fastsætter nogle fælles regler for alle 60.000 borgere i Svendborg Kommune, og uanset hvilke rammer vi laver, vil der altid være nogen, der støder imod rammerne.

Resultatet af denne her takstpolitik er, at en pensionist, en kontanthjælpsmodtager eller en kassedame kan have svært ved at nå videre med en kompliceret byggesag. Er det god socialdemokratisk politik?

- Altså, man har meget få byggesager i sit liv, og uanset om man går til kommunen med en byggesag eller til en advokat med en klage, så koster det.

Men i den konkrete sag står der en enlig pensionist, som ikke har råd til at gå videre med sin byggesag, og resultatet er, at hun den 19. april bliver politianmeldt. Er det rimeligt?

- Ja, ud fra de takster, som vi har besluttet, så er det rimeligt. Det er den ramme, som byrådet har sat for alle borgere, og vi kan ikke begynde at graduere det her i forhold til folks indkomst.

I fem af de 10 fynske kommuner er det gratis at få behandlet sin byggesag, og det betyder, at pensionisten har de samme muligheder som direktøren? Hvorfor er det ikke sådan i Svendborg?

- Gratis betyder bare, at der er andre, der skal betale. Og det kan jo være, at pensionisten i en anden kommune har nogen ringere forhold på andre områder. Hvis der er noget, der er gratis, så koster det på et andet område.

Vil du gerne lave det her om i Svendborg?

- Jeg bryder mig ikke om, at ting er gratis, for alt har en værdi, og det giver en respekt, når tingene koster penge. Men man kan altid diskutere, hvor høj taksten skal være, og det vil jeg gerne være med til at diskutere, men jeg er ikke tilhænger af, at ting er gratis.

En anden mulighed er modellen fra Kerteminde, hvor alle små byggesager om garager, carporte og udhuse koster et fast gebyr på 985 kroner?

- Det var en løsning, som jeg selv gik ind for i tidernes morgen, men den var der ikke flertal for, og jeg respekterer flertallets beslutning.

Er du parat til at ændre det her, så Svendborg ikke længere har den højeste takst på Fyn?

- Jeg vil ikke lave noget om på baggrund af en enkelt sag fra Grasten, men det kan godt være, det her er et område, vi skal kigge på.