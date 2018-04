I 2026 bliver VM-slutrunden udvidet fra 32 til 48 nationer.

Står det til medlemmerne i Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol), så bør udvidelsen allerede ske fra 2022, hvor VM spilles i Qatar.

Derfor har Conmebol med præsident Alejandro Dominguez i spidsen sendt en skrivelse til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og anmodet om, at VM-slutrunden udvides allerede fra 2022.

- Vi tænker stort, og vi ønsker retfærdighed, og fordi vi ønsker, at I og alle andre tænker stort, så foreslår jeg, at VM i 2022 bliver spillet med 48 lande, siger Alejandro Dominguez ifølge Reuters.

Udmeldingen kommer i forbindelse med Conmebols årlige konference, der denne gang afholdes i Buenos Aires.

Fifa besluttede i fjor, at VM udvides fra 2026, hvor der så skal spilles i 16 grupper med tre hold i hver.

Fifa-præsident Gianni Infantino har været en stor fortaler for emnet, og han gik i 2015 til valg med en VM-udvidelse som et springende punkt for at få flere mindre nationer med til slutrunderne.

Conmebol har i øjeblikket fem VM-pladser, som de sydamerikanske lande kæmper om i kvalifikationen.

Værtsnationen for VM-slutrunden i 2026 bliver udpeget i juni.

Her forsøger Marokko at få slutrunden, mens også USA, Mexico og Canada er gået sammen om et fælles bud på at arrangere VM.