Priser

Bøger: Det er den på alle måder højeste anerkendelse i nordisk litteratur, der uddeles den 30. oktober i Den Norske Opera & Ballett i Oslo. Da samles Nordisk Råd til session og i den forbindelse uddeles Nordisk Råds Litteraturpris 2018. Prisen er på 350.000 kr.

13 forfattere fra de nordiske lande er nominerede til prisen. De er indstillet af priskomiteerne i de enkelte nordiske lande, hvorefter et dommerpanel med en repræsentant fra hvert af de nordiske lande afgør, hvem der tildeles årets pris.

Nordisk Råds Litteraturpris blev første gang uddelt i 1962. Prisen uddeles til et skønlitterært værk skrevet på et af de nordiske sprog. Det kan være en roman, et drama, en digtsamling, en novellesamling eller en samling essays, som opfylder høje litterære og kunstneriske krav. Formålet med prisen er at øge interessen for nabolandenes litteratur og sprog samt det nordiske kulturfællesskab.

Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island kan hver indstille to forfattere til prisen. Desuden kan Færøerne, Grønland, Åland og det samiske sprogområde hver indstille en kandidat. I år er der ikke indstillet nogen forfatter fra det samiske område.