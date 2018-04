Arne anbefaler

Bøger: Første gang, jeg stødte på forfatternavnet Gerald Durrell, var, da jeg stod og rodede i en kasse med nedsatte bøger foran en boghandel i Silkeborg.

Jeg faldt over en skøn titel: "Min familie og andre dyr" - og ofrede en flad femmer på bogen. Det er sjældent, jeg har fået så meget for mine penge.

Det var den mest veloplagte, varme og muntre fortælling, jeg længe havde læst. Og den drev mig videre i armene på Durrells forfatterskab. For bogen var bare den første af tre romaer om forfatterens lykkelige barndom på øen Korfu i Adriaterhavet.

De to andre - "Min familie har finner, fjer og sko" og "Gudernes have" - tog det lidt tid at skaffe. Der måtte nogle besøg til hos marskandisere og hos et par ret seriøse, desværre også lidt dyrere antikvariater. Men så kom bøgerne hjem. Og de levede helt op til forventningerne.

Unge danskere får nu lidt nemmere ved at få fat i Durrells mesterværker. For forlaget Lindhardt og Ringhof har besluttet at genudgive de tre bøger.

Det sker i meget smukke udgaver med skønne forsideillustrationer og trykt på fin papirkvalitet. Bøgerne er absolut anbefalelsesværdige. Ud over at være fin litteratur og være proppet med viden har de den udmærkede egenskab, at man uundgåeligt bliver i godt humør af at læse dem. Der er en varme og humor i Durrells måde at fortælle på og anskue verden og livet på, som er stærkt smittende.

En egenskab, han i øvrigt deler med sin storebror, den berømte forfatter Lawrence Durrell, manden, der bl.a. skrev "Alexandriakvartetten" og desuden skrev den mest fuldendte og mest vidunderlige af alle bøger, der er skrevet om det græske øhav. Det må have været en oplevelse at deltage i en familiefrokost med Durrellerne. For de er fødte fortællere - og store humorister.