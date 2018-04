Boltinggaard Gods har i tre dage dannet rammer for et brobygningsforløb, der har taget form af en ungdomsfestival. Det er Innovationsakademiet, der har samlet næsten 400 fynske elever på godset. Sammen har de fundet løsninger på udfordringer fra lokale virksomheder.

Hvad er innovationsakademiet? Det er et samarbejde mellem Nordagerskolen, Ryslinge Efterskole og Faaborg-Midtfyn Kommune.Innovationsakademiet skal give folkeskolerne og ungdomsuddannelserne mulighed for at matche deres kompetencer med erhvervslivets udfordringer. Det skal udvikle og udfordre de unges kreativitet, engagement og entreprenante evner. Det er et udviklingsprojekt, der har fokus på at bygge bro mellem folkeskoler, ungdomsuddannelser og erhvervslivet. Idéen er at benytte innovation som samarbejdsplatform, der tager sig ud i en festival på de unges præmisser. De deltagende virksomheder er Den Fynske Spilfabrik, Skarø Is, Rynkeby, Visit Faaborg, Elcanic, Langelandsfestival og Thomas Dambo. Kilde: Innovationsakademiet

De har arbejdet sammen i grupper for at løse en udfordring, der er blevet givet af de deltagende virksomheder på forhånd. Hjemmefra har eleverne valgt, hvilken udfordring de vil arbejde med - uden at kende til virksomheden bag. Den første dag blev de inddelt i grupper og præsenteret for virksomheden. Brainstorm gik i gang. Og på anden dagen skulle de unge bygge deres prototyper, finde på navne og slogans.

Men der har også været tid til andet end brainstorm, prototyper og slogans. Der har nemlig været fokus på, at deltagerne er unge. Og for at fange dem har der været flere alternative indspark. De har haft besøg af en poetry slammer, en latterspecialist, cirkusartister, en danser og for kort tid siden spillede en dj.

- Det får de unge til at føle, det er en festival. De festlige elementer bløder dem op og tager dem ud af deres comfort zone. Og allerede på dag to kunne man se, at de var begyndt at knytte sig til hinanden, siger projektlederen.

Og det er noget, der falder i god jord hos målgruppen, at der er blevet tænkt elementer til unge ind.

- Det har været mega fedt. Det uddyber læringen om innovation på andre måder, siger Line Gottfredsen, der går i 8. klasse på Nordagerskolen.

Selvom det har været en festival, tager eleverne dog også andet end gode minder med sig hjem.

- Det har været monster fedt. Især at opleve noget nyt og tænke kreativt. Det har også givet mulighed for at få en fod indenfor hos virksomhederne, siger Sophie Hansen, der er elev på Svendborg Erhvervsskole.

Hos Innovationsakademiet har man da også haft de unges videre muligheder for øje. Når de har bygget deres prototyper har de stået i et værksted, hvor der har været andre, der er under uddannelse - eksempelvis malere. Her har festivalsdeltagerne kunne få hjælp og en snak om uddannelsesmuligheder. Der har også været en uddannelsesmesse for eleverne fra 8. klasserne, hvor der også har været studievejledere til stede. Og det har været en positiv oplevelse for Line Gottfredsen fra Nordagerskolen.

- Jeg blev meget klogere på, hvad jeg vil. Og jeg har faktisk allerede fundet ud af, hvor jeg vil sende mine ansøgninger til, når den tid kommer, siger hun.

Det er en god blanding af sjov og læring, hvis man spørger virksomhederne.

- Det er vigtigt at inddrage de unge på et tidligt tidspunkt. Det er sådan, virksomheder og vidensamfundet overlever. Og så er det godt, at de unge bringes ind i det med elementer, der skaber en stemning, som lader kreativiteten vokse, siger Anette Thybo, der er innovations- og produktudviklingschef hos Rynkeby.