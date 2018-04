En 28-årig mand fra Odense er tiltalt for i 2005 at have voldtaget en dengang otteårig pige. Selv var manden 15 år, da episoden ifølge anklagen fandt sted. Manden nægter sig skyldig og forlod på første retsdag retssalen, før de sidste vidner havde afgivet forklaring.

I oktober sidste år mødte en ung kvinde op hos politiet, hvor hun fortalte, at hun som otteårig blev udsat for en voldtægt. En voldtægt, som ifølge den unge kvinde blev begået i 2005 af en dengang 15-årig dreng, som hun kendte i forvejen.

Anmeldelsen om det nu 13 år gamle forhold førte til sigtelse af en i dag 28-årig mand fra Odense, og mandag begyndte retssagen mod ham ved Retten ved Odense. Han nægter sig skyldig i voldtægt, men erindrer i glimt, at der skete noget forkert mellem ham og den dengang otteårige pige i en Odense-forstad på et værelse, hvor kun de to var tilstede.

Loven har ændret sig En 28-årig mand fra Odense er tiltalt for voldtægt ved samleje med barn under 12 år under anvendelse af tvang efter straffelovens §216, stk 2, jf. stk. 1, nr. 1.Da forholdet er sket i 2005, skal anklageren kunne påvise, at der har været tvang eller trusler om vold involveret, for at tiltalte kan dømmes for voldtægt.



Det skyldes, at loven dengang krævede, at der var tvang eller trusler om vold til stede, før der kunne være tale om voldtægt.



Retssagen fortsætter 18. april.



Tiltalte nægter sig skyldig.

- Det hele er så underligt. Det er så lang tid siden. Jeg kan ikke huske så meget, fortalte han fra anklagebænken, mens han skiftevis gned sine hænder uroligt mod hinanden og rodede sig i håret.

- Jeg husker kun få klip. Vi går ind på et værelse, og jeg lukker døren. Efter det er der sort, fortsatte han.

Senere kom han dog i tanke om, at han også husker at have gnedet sig op ad pigen. Men ikke at have voldtaget hende.

- Vidste du dengang, at det ikke er noget, man gør, spurgte anklager Stephanie Elisabeth Pedersen efterfølgende.

- Dengang vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg gjorde. Men det gør jeg nu, svarede tiltalte.