Snødedrab

Salen i Østre Landsret på anden sal i Odense er fyldt til bristepunktet torsdag morgen, hvor pårørende til et dræbte kærestepar og til drabsmanden er mødt op for at overvære, om drabsmanden får medhold i et krav om at få nedsat sin livstidsdom.

Langeland: Torsdag den 12. april var retten atter sat i ankesagen for at afgøre, om en 27-årig dobbelt-drabsmand skal have nedsat den livstidsdom, han i juni sidste år blev idømte for at dræbe sin ekskæreste og hendes nye kæreste på Snøde i Langeland. Det skete efter tre forudgående dage med afhøringer af drabsmanden, pårørende og vidner i en retssal, hvor såvel pårørende til de dræbte og drabsmanden var tydeligt berørte. Og hvor drabsmandens påstand om at have ramt sin ekskæreste med et vådeskud blev afvist, ligesom det blev afgjort, at han havde påkørt hende. Dermed var spørgsmålene om skyld på plads, da dommeren på sagens fjerde dag klokken ni kunne konstatere, at alle var mødt op, og at anklageren kunne gå direkte i gang med at procedere for selve sanktionen. Et øjeblik efter tog specialanklager, Jakob Nielsen, plads ved pulten til højre for vidneskranken, hvor slog fast, at landsretten skulle stadfæste byrettens dom. - Der er ingen tvivl om, at det er en alvorlig straf. Derfor er livstid også reserveret til de alvorligste sager. Byretten i Svendborg har enstemmigt idømt livstid og argumenteret for, at det er den eneste rigtige straf, lød det fra Jakob Nielsen, mens drabsmanden som de øvrige dage sad med ryggen til tilhørerne.

Kynisk og bestialsk

Jakob Nielsen slog i sin procedure fast, at dobbeltdrabene i strid med drabsmandens egne påstande om, at ét af to skud mod hans ekskæreste var et vådeskud, der fik ham til at gå i panik. -Det var længe, kynisk tilrettelagt og bestialsk udført likvidering af to personer, hvoraf den ene var gravid. Deres eneste brøde (ofrene, red.) var, at de havde fundet lykken sammen, hvilket tiltalte ikke kunne unde dem, og som gjorde ham dødeligt jaloux, forklarede Jakob Nielsen. Anklageren slog i samme åndedrag fast, at en livstidsdom altid er en konkret afgørelse, og at man derfor også skal sikre at retssystemet bruger ensartede principper.

Den alvorligste forbrydelse

Men også grovheden i drabene og krænkelsen af de pårørende lagde anklageren vægt på, samt at drabene blev udført i Snøde på Nordlangeland. - Skaden er to dræbte personer. Det er den alvorligste forbrydelse, vi har. Den ene havde tilmed et højt udviklet barn i maven, sagde han og fortsatte: - Tiltalte valgte at udføre drabene på åben gade i et lille samfund, hvor alle kender alle. Alle boede tæt på og ville hurtigt kunne komme til stede og se deres børn og søskende ligge dræbt. Tiltalte havde også valgt at rette skuddene mod deres hoveder vedvidende, at de ville være særligt skændet i døden, og at deres pårørende blev krænket på deres sidste minde om deres deformerede børn, forklarede Jakob Nielsen¨ Anklageren lagde desuden vægt på, at den tiltalte og hans ekskæreste femårige datter var tilstede i hans bil, da drabene blev begået, samt at den tiltalte havde lokket sin ekskæreste ud sit hus ved at påstå, at han ville frasige sig sin forældremyndighed over deres fælles barn og ordne de papirmæssige formaliteter med ekskæresten. - Der er ingen formildende omstændigheder, lød en af anklageren sidste kommentarer under proceduren.

Forsvarer afviste planlægning

Herefter var det den dømte og i denne sammenhæng tiltalte Alexander Jensens forsvarer, Ulrik Sjølin Pedersen til at fremlægge argumenter, der talte for at sætte straffen ned. Ulrik Sjølin Pedersen slog med det samme fast, at forsvarets opfattelse er, at drabene ikke var planlagt, og at en passende straf vil være fængsel i 16 år, hvilket han argumenterede for ved at komme med nogle generelle bemærkninger til, hvor samfundet straffer. -Når man skal straffes, skal man overveje, hvorfor man straffer en borger. Det er korte af det lange er, at det handler om resocialisering. Det er ikke meningen, at man skal hævne sig på den tiltalte, forklarede Ulrik Sjølin Pedersen.

- Hævn er ikke meningen

Forsvareren forklarede efterfølgende, at en tidsbestemt dom giver god mening, fordi den tiltalte dermed kan "kvalificere" sig til at vende tilbage til samfundet uden for murene. -Hvis den tiltalte aldrig kan kvalificere sig til prøveløsladelse, dør han bag tremmer. Formålet med straffen er at få den tiltalte på gaden i en bedre stand, end da han kom ind ved at give ham en chance med en tidsbestemt dom, hvor han bedre kan planlægge og motivere sig til et bedre liv, forklarede Ulrik Sjølin Pedersen og tilføjede, at hans klient vil bruge sin afsoning fornuftigt.

- Det ligner mange andre sager

Herefter redegjorde forsvareren en mentalundersøgelse af den tiltalte, som slår fast, at han lider under en indre, vedvarende følelse af vrede ledsaget af angst. -Og vi ved, at når man ydmyger ham, kan han blive voldsomt rasende. Derfor er forsvares holdning, at drabene ikke var planlagte, men et udtryk for interaktion med Finn (den dræbte mand, red.), som har udløst en indre vrede, forklarede Ulrik Sjølin Pedersen. Forsvaren slog samtidig fast, at han ikke vil underspille det tragiske i dobbeltdrabssagen fra Snøde, men at den ikke er enestående. -Alexander har opført sig kedeligt. Jeg vil ikke underspille, at det er tragisk, og det, der er sket, kan ikke forklares fornuftigt. Det er en familietragedie, og der er mange tragedier derude. Den ligner mange andre sager, som så ikke giver livstid. Det skal der noget særligt til, forklarede Ulrik Sjølin Pedersen.

De sidste ord

Som under proceduren dagen forinden, hvor der blev taget stilling til selve skyldsspørgsmålet, fik anklager, Jakob Nielsen mulighed for at komme med en replik, altså en kommentar til forsvarerens procedure. Han kommenterede, at det i hans optik er betryggende, hvis den tiltalte aldrig kommer ud af fængslet igen, og at den tiltalte i forbindelse med drabene havde brugt sin og ekskærestens datter som falsk tryghed overfor de nu dræbte. Ulrik Sjølin Pedersen slog efterfølgende fast i en "duplik", at den tiltaltes ugerning er for gal, man at udgangspunktet for drab er 12 års fængsel. -På den måde giver man ham en chance for at få et ordentligt liv igen. Og hvis han var så farlig, ville det være forvaring, og det er ikke Retslægerådets vurdering, sluttede forsvareren.

Drabsmand bad om en chance