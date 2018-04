Tullebølle: Efter opfordring fra flere genopstarter Tullebølle Spejdergruppe nu aldersgrenen familiespejder. Det sker på et intromøde lørdag den 21. april klokken 10.00-13.00.

Familiespejder er for børn i alderen 0-6 år, som ikke er startet i 0. klasse, og for en af deres forældre eller bedsteforældre. Til intromødet er der kaffe, te og saftevand, og så kan børn og voksne være med til at lave snobrød. Samtidig får alle at vide, hvordan det er at være familiespejder i Tullebølle Spejdergruppe. Husk godt humør og tøj efter vejret.

Planen er, at der vil være familiespejder hver anden weekend. Kontingentet er 250 kroner pr. spejder pr. halvår - forældre er gratis. Normalt er der et indmeldelsesgebyr på 150 kroner, men i anledning af opstarten af den nye aldersgren er der rabat, hvilket betyder, at indmeldelsesgebyret er på 0 kroner indtil den 1. juni.

Hvis man har spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Kristian Dansted på 31 50 97 89 eller sende en mail til tulleboellespejderne@gmail.com. Man kan læse mere om spejdergruppen på https://www.facebook.com/tulleboellespejderne.

Tilmelding til intromødet senest den 18. april på https://medlem.dds.dk/event/id/10859/register. /NYBOF