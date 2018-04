2. 40.000 i kø

40.000 gæster står i kø til et bord på Noma i denne sæson, og man skal være hurtig ved computeren, når bookingen åbner. Jeg gik efter et bord til frokost og tog den første, den bedste dato, som var ledig. Noma tilbyder undertiden plads ved et fælles bord i et separat lokale, når det ikke er optaget af selskaber. Hjemmesiden noma.dk leder videre til bookingsiden, hvor man kan skrive sig på venteliste - den er i brug dagligt.

Man skal have sit kreditkort klar ved bookingen, da man forudbetaler 2250 kroner per gæst for menuen. Reservationen kan siden ændres med bestemte frister. Et besøg på den trestjernede Geranium er i øvrigt dyrere: 2500 kroner for menuen plus 1400 kroner for vin.