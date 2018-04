Anmeldelse

Kønskirtler fra søpølse, havsnegle og torskehoved med barbecue. En frokost på Noma version 2.0 er et bad for sjæl og legeme i fuldendt betjening og en snes retter, du aldrig har smagt.

En følelse af tomhed slår skår i beruselsen efter torskehovedet. Vi har spist og suget hvidt fiskekød med sødlig barbecue fra benene i så lykkelig opmærksomhed, at vi glemte krydderiet i de små skåle til fisken og ikke mindst vinen, som producenten har gemt på fad i otte år frem til genåbningen af Noma. Tomheden dukker op med den sidste smag af det sprøde, let brændte ramsløg og tanken om, at måltidet snart vil få en ende. Noma NomaRefshalevej 96, 1432 København K



Regningen



To menu 4500 kroner



To vand 100 kroner



To vinmenu 2200 kroner



Et glas hvidvin 150 kroner



En øl 125 kroner



To kaffe 150 kroner



I alt 7225 kroner Følelsen er det bedste bevis for, at en frokost for to på Noma er de 7225 kroner værd. Efter fire timer i de smukke lokaler vil man huske mange af de 19 retter, glemme nogle, men altid mindes den bittersøde, næsten eksistentialistiske fornemmelse af en afsked, som venter forude.

Seks stjerner

Det nye Noma fortjener seks stjerner. Oplevelsen vokser over dage og nætter til et blivende minde om en radikal og mageløs restaurant med retter som mør, dansk blæksprutte skåret i gennemsigtige bånd og de søpindsvin, Nomas leverandør Roderick Sloan henter op fra det to grader varme vand ved Bodø og sender til København to gange om ugen. Norskehavet serveret i egen piggede skal med smuttede, elfenbenshvide græskarkerner og en mælk, som kærtegner munden med et kys af mandler. Jeg bookede bord og betalte et depositum på 4500 kroner midt i november. Første torsdag i april hilser Ali Sonko - opvaskeren, som missede kåringen af Noma som verdens bedste restaurant i London i 2010, da han ikke fik visum til England - gæsterne velkomne foran det tidligere søminedepot, som stjernearkitekten Bjarke Ingels har bygget om til en moderne restaurant med grovkøkken, fermenteringsrum og drivhuse mod Minehusgraven. Ali Sonko kan snart lægge Canada Goose-jakken, og til sommer vil europaller og stålhegn være væk, krydderurter vokser på restaurantens 100 meter lange tag. Men velkomsten vil være den samme som nu, hvor René Redzepi og medarbejderne står klar med den kollektive velkomst, som katapulterer gæsten ind i et univers af ubesværet luksus. Noma er et bad for sjæl og legeme i nærvær og vidende betjening fra første til sidste minut, og de næste timer møder vi australieren og tyskeren, som begge har arbejdet for celebrity-kokken Tom Aikens i London, Mette fra testkøkkenet og Lars fra Fyn, som arbejder som tjener og bor på Amagerbro.

Søpølse med puls

Første servering er bouillon på havsnegle i en smuk konkylie med syltede, små urter på kanten, og vi har en gærdomineret champagne fra Ruppert-Leroy i glasset, og den følger til venusmuslinger, med varmgule spidser op fra skallerne, og vi kan skrabe smør fremstillet på udtræk af solbærbusk fra andre og får smagen af fudge, som vi møder senere i menuen. Torsten Vildgaard - en af de bærende kræfter bag det gamle Noma - er tilbage efter en periode som chef på michelinrestauranten Studio for nu at udvikle retter sammen med René Redzepi i testkøkkenet og serverer tre rejehoveder med intenst smør på skallerne, og i selve skålen ligger de rå haler: Søde, glinsende og fede, friske i en sommerkold bouillon på stikkelsbær og grønne jordbær med låg af sprød østers. En søstjerne af tempereret rogn på toppen følger trop - i mundhulen eksploderer kornene i mild, varm velsmag - fulgt af en ret formet som en vandmand. Kroppen er lavet på overskud fra blæksprutte med kølig stenbiderrogn som de røde kønsorganer, mens tang fra Nordsjælland giver salt og tekstur. Nomas bud på en skaldyrsanretning er håndplukkede, nyligt levende kammuslinger med sjældent godt bid takket være friskheden og 65 år gamle muslinger - mahogany clams - hvis grårosa kød ligger under diminutive, syltede urter. Favoritten i dette heat er søpindsvinet med smuttede græskarkerner anrettet med pincet med en sødmefuld overraskelse på bunden inden en flot limfjordsøsters med spæde grønne blade. Mest spektakulær er søpølsen fra de danske farvande. Et levende eksemplar ligger på is ved siden af det indigo-farvede stentøj med knaldrøde, intenst hummersmagende flager fremstillet på søpølsens gonader - dyrets krop er spækket med kønskirtler - og de står i en lille klat fløde flankeret af søpølsens friterede skind. Det knaser som flæskesvær, og vi lader instinktivt en finger kærtegne den levende søpølses fugtige krop, inden fadet bliver ryddet med tomme søpindsvin og muslingeskaller.

Bolognese af hestemusling

Måltidets varme afdeling begynder med ragout af hestemusling, hornskeen fanger små mundfulde i en perfekt dosering, så man med den intense smag af god bolognese fra muslingekødet, svampe og krydderier sidder tilbage med en følelse af lykke og det paradoksale ved at kunne få så varm og intens oplevelse fra en hestemusling begroet med tang og rurer. - Nogle af hestemuslingerne smager fremragende, andre virkeligt dårligt, og man kan skelne på deres farve, forklarer Mette, som vi genkender fra det gamle Noma. Bemandingen er generøs, man føler sig som gæst i et privat hjem, og medarbejderne lyser op ved spørgsmål. Torsten Vildgaard forklarer, hvordan kokkene nærmest polerer den danske blæksprutte og tilbereder den helt mør - den ligger som en gylden puppe, og man kan trække kødet ud i små gennemsigtige bånd, inden havsneglen kommer i selskab med grønne urter i en gyldenlun kokotte af bivoks, som vi skal holde i hænderne og dufte til. Vi har fået biodynamisk riesling - ufiltreret og kontant - og øl fra bryggeriet Flying Couch ude i Københavns nordvestkvarter foruden en fremragende sancerre fra Sebastian Riffault. Stilen i vinmenuen vil være mere udfordrende end pleasende for mange, og det er svært ikke at blive begejstret over en vin som østrigske Christian Tschidas Laissez Faire fra 2009, som har ligget på fad frem til åbningen af det nye Noma.

400 gram på et hoved