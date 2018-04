Svendborg: Med åbningen af Svendborg Forsamlingshus i Lundevej forleden er kommunen oppe på i alt 21 forsamlingshuse. Og forsamlingshusene får nu en hjælpende hånd i kampen om at bevare deres position som lokalområdets samlingspunkt.

Der er således blevet oprettet en pulje forbeholdt forsamlingshusene, hvor man kan søge om penge til afholdelse af kulturelle arrangementer.

Pengene skal være med til at øge aktiviteten rundt omkring i husene, forklarer Lars Erik Hornemann (V), som er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

- Det er nogle penge, der specifikt er afsat til at gøre forsamlingshusene til det naturlige mødested ude i lokalområdet, siger han.

Forsamlingshuspuljen er en del af budgetforliget fra sidste år, hvor man valgte at øremærke 200.000 kroner hvert år fra 2018 til 2021 til forsamlingshusene.

- De penge lægger vi ud til forsamlingshusudvalget, som ud fra nogle kriterier selv får ansvaret for at uddele dem, forklarer Lars Erik Hornemann.

Forsamlingshusudvalget har indstillet en række kriterier for puljen, som blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i mandags. De indebærer blandt andet, at man højst kan søge om 50 procent af den samlede udgift til et arrangement, og at man maksimalt uddeler 50.000 kroner i kvartalet.

Ligeledes blev det besluttet, at fristerne for at søge puljen bliver 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.