Den 49-årige mand og 53-årige kvinde fra Harndrup, som er tiltalt for at have fremstillet flere kilo amfetamin, var atter for retten torsdag, hvor det viste sig, at forsvarere og anklager lå langt fra hinanden i forhold til både skyldsspørgsmål og mulige straffe. Der bliver afsagt dom på tirsdag.

Selv må manden dog forholde sig til, at anklageren torsdag argumenterede for, at han skal mindst 11 år bag tremmer. Hans forsvarer Klaus Ewald talte for en straf på blot to og et halvt års fængsel, idet manden havde erklæret sig skyldig i nogle af anklagepunkterne i anklageskriftet, der også omfatter våbenbesiddelse og to indbrud, samt det faktum at manden havde kendskab til fremstillingen af amfetamin.

Kvinden er tiltalt sammen med en 49-årig mand, som har erklæret sig skyldig i at have vidst, at der foregik noget ulovligt i laden på den gårdejendom, hvor han og kvinden boede. Men han har forklaret, at kvinden intet vidste herom.

Harndrup/Odense: Det var en chokeret kvinde fra Harndrup, der torsdag ved Retten i Odense måtte sande, at anklagemyndigheden mener, at hun skal mindst otte år i fængsel for at have medvirket til produktion og salg af ikke mindre end 12 kilo amfetamin.

Fra forsvarets side stillede man spørgsmålstegn ved, om den reelle mængde af amfetamin, der menes at være blevet produceret på adressen i Harndrup, reelt kunne være langt mindrefor i så fald, skulle den tiltalte mand ikke på nogen måde dømmes for de 12,2 kilo, som anklagemyndigheden beskylder ham for.

Manden havde under sagens første retsmøde tirsdag forklaret, at det var en bekendt, der havde lånt noget plads på den store gårdejendom, og at det var denne bekendt, der havde produceret amfetaminen. Årsagen til, at redskaberne, der var brugt til produktionen af amfetamin, havde hans dna på sig, skyldtes ifølge den tiltalte mand, at han havde tilbudt at gøre dem rene, da de skulle vaskes.

Manden har også forklaret i retten, at han ofte tog amfetamin, og kvinden forklarede tillige, at hun også brugte amfetamin fra tid til anden. Cirka to gange om ugen.

Men de mange dna-beviser såede ifølge anklageren tvivl om, hvorvidt manden talte sandt. For i den gamle hesteboks i laden, hvor der var indrettet et amfetaminlaboratorium, var mandens dna fundet flere steder. Der var tillige fundet dna fra en mand, hvis østeuropæisk-klingende navn blev nævnt i retten. Denne mand er aldrig endelig identificeret, hvor manden og kvinden fra Harndrup sidder alene på anklagebænken.

Kvinden har siddet varetægtsfængslet i tre måneder fra den 6. september, hvor politiet ransagede ejendommen i Harndrup sidste år. Men er i dag løsladt. Det er manden til gengæld ikke. Han er fortsat varetægtsfængslet af hensyn til sagens efterforskning. Retsmødet trak ud torsdag, hvorfor domsafsigelse er udskudt til tirsdag i næste uge.