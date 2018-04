regnskab

- Og det er ikke gået ubemærket hen. På en stor havnekonference i Esbjerg forleden kunne vi glæde os over, at transportministeren fremhævede ADP og vores initiativ på den front, sagde Nils Skeby.

Fredericia: Der er i 2017 sendt 8,7 mio. tons gods over kaj fra ADPs havne i Fredericia og Nyborg og det har givet en omsætning på 114 millioner. Godsomsætningen er en smule mindre end i 2016, men det har ikke påvirket bundlinjen, som er endt på 23,4 mio. kroner frem for 21,8 mio. kroner i '16.

Her kunne han også konstatere, at Fredericia Havn er langt den største spiller i ADP-familien og bidrager med den væsentligste del af årets resultat. Nyborg leverer 1,6 mio. kroner af resultatet - resten står Fredericia for.

- Lige nu er der tale om grøn mark i Taulov, og derfor giver aktiviteten lige nu et minus. Men det kommer til at vende, lovede salgsdirektør Villads i sin gennemgang af årets resultat.

- Vi har kun været i gang med krydstogtanløb siden 2012, og normalt tager det lang tid at etablere sig. Men vi er kommet rigtig godt fra start, og vi kan blandt andet glæde os over, at Disney har valgt Fredericia som destinationshavn for deres krydstogtskib i 2019. Det er den første provinshavn, de har taget med i sejlplanen, sagde Nils Skeby.

Krydstogtskibe og usædvanligt samarbejde med et pensionsselskab om tørhavn og et samarbejde med Fredericia Teater, er blandt de historier, der har været med til at gøre bogstavskombinationen ADP kendt både nationalt og internationalt.

- Det har været svært at slå igennem med navnet, men det, fornemmer vi klart, er vendt. Ikke mindst har vores samarbejdsaftale med Fredericia Teater og deres kæmpe succes på musicals givet bonus for vores brand, siger Nils Skeby, som kunne glæde sig over, at der stod ADP på maven af FC Fredericias spillere, da de sensationelt bankede AaB ud af Monjasa Park i fodboldens pokalturnering for rullende kameraer.