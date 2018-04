Indsigt

Mads Hvid Poulsen er læge på Urinvejskirurgisk Afdeling på OUH og har været ansvarlig for den fynske del af forskningsprojektet om FC Prostata. Han peger på, at der følger tabu med, når man får konstateret prostatakræft.

Det er jo ikke et ukendt fænomen, at motion er godt for helbredet. Hvorfor er det særligt vigtigt i forbindelse med prostatakræft?

- De patienter, der skal have strålebehandling og hvor kræften har spredt sig, får det, der hedder en medicinsk kastration for at sikre, at deres produktion af testosteron er næsten ikke eksisterende. Det har blandt andet den konsekvens, at deres knogler afkalkes dobbelt så hurtigt samtidigt med, at de mister en del af deres muskelmasse. Så det er en bivirkning ved behandlingen, som motion kan være med til at afhjælpe.

Der bliver jo også lagt meget vægt på det fællesskab, man får ved at være med på sådan et fodboldhold. Oplever du, at prostatakræft er en kræftform, som er sværere for mændene at håndtere, fordi symptomerne blandt andet er inkontinens og impotens?

- Det er helt klart sværere at tale om. Man har vandladningsgener, man mister sin potens og man skal kastreres, så mange mænd føler helt sikkert, at de mister deres mandlighed. Det rammer ens manddom, så det er bestemt et meget tabubelagt emne. På fodboldholdet møder de nogle ligesindede, hvor de nok har lettere ved at tale om nogle af de svære ting.

Omkring 40.000 mænd har prostatakræft. Men det er jo ikke blandt de kræftformer, man hører mest om. Hvordan kan det være?

- Jeg tror egentligt, at det er et dansk fænomen, fordi man i lang tid havde den holdning, at man ikke kunne kurere prostatakræft. Det var noget, man skulle leve med, og dem der blev syge, måtte vi så lindre, indtil de døde. Det har ændret sig, men det er nok rigtigt, at det ikke er den mest omtalte form for kræft, selvom der er rigtigt mange mænd, der lever med den.

Hvis man kigger på tallene, er overlevelsesgraden forbedret ret markant igennem de seneste 10-15 år. Hvad skyldes det?

- Der ligger mange ting i det. En del af det handler dog også om talgymnastik, fordi vi simpelthen bare er blevet bedre til at finde dem, der har prostatakræft. Dermed finder vi også flere, der har den helt rolige variant, som måske aldrig kommer til at mærke kræften. En anden forklaring er, at vi har fået indført en kurerende behandling som standard og endelig er der kommet en række nye præparater til de patienter, hvor kræften har spredt sig til andre organer, så de også lever længere end tidligere.