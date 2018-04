Sammenlægning

Det sker fredag Fredag den 13. april bliver en historisk dag for fagbevægelsen i Danmark. Her er køreplanen:1. LO og FTF afholder hver sin ekstra­ordinære kongres med ét punkt på dagsordenen: Oprettelse af en ny fælles hovedorganisation. Det sker fredag formiddag i Odense. 2. Klokken 12.30 efter planen vil LO's formand Lizette Risgaard og FTF's formand Bente Sorgenfrey præsentere resultaterne af afstemningerne ved et pressemøde. 3. Hvis to tredjedele af de delegerede i begge hovedorganisationer har stemt ja til sammenlægningen, holdes den stiftende kongres for den nye hovedorganisation umiddelbart bagefter klokken 14.30. 4. Herefter mangler lønmodtagernes nye gigant en formand, der hedder Lizette Risgaard, men organisationen mangler at få et navn. Og de ansatte kan se frem til en stor spareplan med fyringer efter den historiske dag - fredag den 13.

- Det bliver et blodbad, hvis man får fusionen igennem fredag. Man skal med det samme afskedige 25 procent af personalet i både FTF og i LO, og man skal skære administrationsomkostningerne ned med 30 procent. Der er virkelig markante svækkelser af de midler, organisationen har til rådighed, siger Henning Jørgensen, som har fulgt fusionsplanerne tæt.

De massive besparelser er den gevinst, der skal høstes ved at lægge de to organisationer sammen til én. Et medlem af en LO-fagforening betaler i dag typisk 20 kroner mere pr. måned til den overordnede organisation end et medlem af en FTF-fagforening. Det skal der laves om på.

- Planen er, at det bidrag skal bringes ned på FTF-niveau, hvilket giver betydeligt færre penge at drive organisationen for, siger Henning Jørgensen.

Men selv med massefyringer og ét fælles edb-system i stedet for to, bliver det svært at nå de sparemål, som fagforeningerne har i kikkerten, vurderer Henning Jørgensen:

- Gennem de første år tror jeg ikke på, at de kan reducere omkostingerne med 25 eller 30 procent, men det er det, der er lagt op til, siger han og peger mod udlandet:

- Der har ikke været en masse penge at spare ved alle de andre fusioner, vi har set rundt omkring i Europa de sidste 30 år. Det koster noget at integrere to kulturer.

Avisen Danmark har forsøgt at få en kommentar til massefyringer i fagforeningstoppen fra LO's formand, Lizette Risgaard. Det er ikke lykkedes.

FTF's formand Bente Sorgenfrey har heller ingen kommentarer til konsekvenserne for de ansatte i FTF's egen stab. "Det kommenterer vi på, hvis det bliver relevant", skriver hendes presseansvarlige i en sms til avisen.

Torsdag eftermiddag besluttede 3F's hovedbestyrelse at støtte fusionen mellem LO og FTF. Landets største fagforening har ellers hidtil været modstander. 3F's formand. Per Christensen har ingen kommentarer til fyringer i den nye fælles organisation.