Assens: Desværre lykkedes det ikke Fyens Stiftstidende torsdag før deadline at få en kommentar fra Claus Juhl, der er formand for Forenklingudvalget for Erhvervsfremme, som lige er kommet med en rapport, "Fokuseret & fremtidssikret".

Vi ville gerne have spurgt ham, hvorfor udvalget finder det nødvendigt at samle de lokale erhvervsfremmetiltag i fem erhvervshuse på landsplan fremfor det foregår lokalt, som f.eks. ved Udvikling Assens. Hvad er der galt i, det gøres lokalt, hvor nærværet og det lokale kendskab er? Hvad sparer man på det? Avisen prøver dog at få fat i Claus Juhl igen den kommende tid.

I Forenklingudvalgets rapport, der kom 6. april, står der, at de fem nye erhvervshuse skal sørge for "sammenhæng i indsatsen og være virksomhedernes fysiske og lokale indgang til indsatser af høj kvalitet".

Ifølge Forenklingsudvalget opfatter virksomheder erhvervsfremmeindsatsen som uoverskuelig og svær at finde rundt i. bl.a., fordi der er mange aktører og tilbud.