Den ene tilbyder tilhørerne en tur til den anden side af sindet. Den anden vil gøre folk opmærksomme på de fordomme, de har, når de lytter til en person, der taler engelsk med accent.

Fælles for de to talere, Mikkel Gundersen og Heather Hansen, er, at de vil tale ud fra overskriften "min anden side", som er det overordnede tema til årets TEDxOdense-konference lørdag på Odense Teater.

Dagens program TED Talks er populære verden over. Her taler folk passioneret om en idé, som er værd at dele. Talen må ikke vare længere end 18 minutter, ofte er der kun tre eller fem minutter til rådighed.TEDxOdense udspringer af netop TED Talks, der holdes live og streames. X står for "uafhængig organiseret" af folk, der har fået licens af moderorganisationen. Temaet for årets



Talerne er: Mette Sillesen: High-Tech High-Spirits; Alexander Mathiasen: How many idiots does it take to make an Einstein?; Andreas Okholm: A power station in the sky; Katrine Pedersen: A PhonoSapien's algorithm for art; Irina Antonescu: My computer is on drugs; Kay Xander-Mellish: The privileged immigrant; Aske Kreilgaard: Surviving the jungle; Mariyah LeBerg: Who of you am I?; Uffe Madsen: Sitting with the dying; Kajsa Vala: Twilight; Heather Hansen: Two billion voices; Torben Iversen: Bringing fairy tales to life; Hardeep Dhanjal: The power to overcome; Mikkel Gundersen: Look for the broken glass og endelig Markus Engelberger (graphic recording).



Heather Hansen, grundlægger og direktør i Global Speech Academy, beskæftiger sig med global kommunikation i erhvervslivet, som typisk foregår på engelsk. I dag er der fem gange så mange mennesker, som har lært sig engelsk som andetsprog sammenlignet med dem, der taler det naturligt. Og derfor er der en kakofoni af dialekter - og et hav af fordomme, som har sin rod i måden, vi taler på, ikke hvad vi siger.

- Mange, der er vokset op med at tale engelsk, bedømmer andre folk på, hvordan deres engelske lyder. Vi prøver at få folk til at tilpasse sig os, som jo er en minoritet, i stedet for at acceptere den måde, andre bruger engelsk på - og at de ændrer måden, vi bruger engelsk på i global business, siger Heather Hansen over telefonen.

- Min TEDxTalk handler om at tale dårligt engelsk perfekt, sat lidt på spidsen. At vi skal acceptere, at det engelsk, vi hører på globalt niveau, ikke altid vil være perfekt. Vi lyder alle sammen forskelligt, og vores accent er en del af vores identitet og kultur. Ved at acceptere de forskelle i stedet for at skjule dem, kan vi opnå meget mere, siger hun.