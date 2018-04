29-årige Irina-Elena Antonescu holder en af årets TEDxTalks på Odense Teater under overskriften "My computer is on drugs". Hun arbejder til daglig med at teste, hvordan forskellig medicin påvirker nogle af vores organer - men hun gør det ved hjælp af computersimulationer, ikke ved hjælp af blodprøver og kliniske tests. Her fortæller hun om, hvad det kan betyde i fremtiden, om at komme fra Rumænien til Danmark sammen med sin tvillingesøster, og om hvorfor hendes køleskab på universitetet er mere spændende end det derhjemme.

Har du lyst til at lægge krop til tests af ny medicin? Har du lyst til, at dit barn skal være testperson? Det at lancere ny medicin involverer ofte tusindvis af testpersoner og -dyr og mere end 12 milliarder kroner. Kan vi ikke gøre det på en smartere, hurtigere og mere etisk måde?

Spørgsmålene lyser op i første del af den tekst, der introducerer Irina-Elena Antonescu som taler ved året TEDxOdense-konference, lørdag den 14. april. For den 29-årige ph.d.-studerende på Syddansk Universitet tror fuldt ud på, at det er muligt.

Irina-Elena Antonescu 29 år, uddannet farmaceut fra Iuliu Hatieganu University of Medicine & Pharmacey i Cluj-Napoca i Rumænien. Under studietiden arbejdede hun som studentermedhjælper med klinisk forskning. Færdiguddannet fik hun arbejde som ene farmaceut på et apotek 20 km fra Cluj-Napoca, der ligger i den nordvestlige del af landet, i Transsilvanien. Efter at have arbejdet her tog hun sammen med sin tvillingsøster Oana til Danmark og tog fra 2014 til 2016 en kandidat i nanobioscience på Syddansk Universitet (SDU).Hun er nu halvvejs gennem sin ph.d. - også på SDU. Hendes primære supervisor er professor Carsten Uhd Nielsen fra Institut for Fysik, Kemi og Farmaci.



Har ikke som sådan en favorit TED Talk, fordi hun synes, der er så mange gode, men kan godt lide Jia Jiangs TEDxTalk "Hvad jeg lærte af 100 dage med afvisninger", som hun så for nylig. (uss)

Svaret hedder test af medicin via computersimulering. Noget Irina-Elena Antonescu elsker at fortælle om - ofte så entusiastisk og begejstret, at ordene næsten snubler over hinanden, fordi det går for langsomt med at fortælle alt det spændende.

- Jeg arbejder sammen med et engelsk-amerikansk firma, der opbygger matematiske modeller af forskellige menneskelige processer, for eksempel i tarmen, leveren og nyren. Det er muligt at binde disse modeller sammen med andre matematiske modeller, så man på den måde får skabt virtuelle mennesker. Hvis du ved, hvad medicinen består af, og kender patientens helbredskarakteristika, kan man faktisk simulere en klinisk test, fortæller hun.

- Lige nu er vi ved at udvikle nye modeller, som skal hjælpe for eksempel nyfødte, mindre børn, gravide, ældre og folk med nedsat funktionsniveau. Her vil denne type forskning kunne forbedre testresultaterne, for det er ikke grupper, man i dag udsætter for ret mange test, hvis man kan undgå det. Men hvis din nyre for eksempel kun arbejder med en tredjedels kraft, har det betydning for, hvordan den skiller sig af med medicinen. Og her kan denne type forskning spille en stor rolle.