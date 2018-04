Morud: I det forløbne år har Morud Idrætsforenings supportere samlet 24.875 kroner ind til foreningen via deres el- og gasforbrug i Energi Fyns sponsorordning.

De penge skal Morud Idrætsforening bruge på en ny fitness-afdeling og medfinansiering af et lån til Langesøhallerne.

- Vi har udlånt 1,4 millioner kroner til Langesøhallerne til deres nye hal og faciliteter, og det lån skal støtten fra FynskSupport være med til at finansiere. Pengene skal også dække nogle af de udgifter, vi har haft i forbindelse med vores nye fitness-afdeling. Så pengene falder på et tørt sted, siger Preben Jensen, hovedformand for Morud Idrætsforening.

Morud Idrætsforening har eksisteret siden 1958 og er Nordfyns Kommunes største forening. Idrætsforeningen udbyder 15 forskellige sportsgrene og har 2000 medlemmer fordelt på ti underafdelinger.

Med så mange medlemmer spiller foreningen en betydelig rolle i lokalområdet.

- Vi elsker den her sponsorordning, fordi det er byens borgere, der meddeler Energi Fyn, at de gerne vil hjælpe os. Det folkelige islæt betyder meget for os, for det viser, at vi har befolkningens opbakning. Vi har omkring 250 husstande, der støtter os, så støttekronerne er spredt ud på mange hænder. Det er en ny og elegant måde at støtte foreningslivet, og det virker. Vi har fået et superflot beløb, så vi er glade, fortæller Preben Jensen.

I år er det ottende gang, at Energi Fyns sponsorordning FynskSupport giver det fynske klub- og foreningsliv en økonomisk håndsrækning. Støttens størrelse afhænger af antallet af sponsorer, og i år løber det samlede beløb op i 1,1 millioner kroner. /EXP