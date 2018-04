velfærdsteknologi

Det nye center for velfærdsteknologi blev torsdag indviet i Fredericia Sundhedshus. Her kan sosuelever blive undervist i at udnytte teknologi til bedre pleje af for eksempel ældre.

Fredericia: Fremtidens velfærd er rykket ind i en fløj af Fredericia Sundhedshus. Her var der torsdag indvielse af det nye center for velfærdsteknologi, hvor sosu-hjælpere og elever kan lære at bruge teknologi i ældreplejen. - Vi får indsamlet ny viden om, hvordan eleverne kan blive dygtige til at udøve deres fag. Ikke ved at gøre mere af det samme, men ved at gøre brug af teknologi, sagde Hanne Helleshøj, som er direktør på Sosu-skolen Fredericia, Vejle og Horsens. “ Vi får indsamlet ny viden om, hvordan eleverne kan blive dygtige til at udøve deres fag. Ikke ved at gøre mere af det samme, men ved at gøre brug af teknologi. Hanne Helleshøj, direktør Sosu Fredericia, Vejle og Horsens "Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark" hedder det nye center. I de tidligere hospitalsstuer i sundhedshuset var der for eksempel en slags segway-scooter. Og sundhedsrobotter i flere stuer, hvor elever kan øve sig på at tage blodtryk og måle puls.

Live-stream fra Aalborg

Det nye center er et samarbejde mellem Sosu Fredericia/Vejle/Horsens, Sosu Nord og Sosu Fyn. Det er blevet tildelt af Undervisningsministeriet i et projekt, som varer frem til 2020. - Meningen er, at det skal bære sig selv om tre år, for eksempel via kurser og efteruddannelse, sagde Hanne Helleshøj. Centret blev åbnet af Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard (S), og senere var der også åbningstale af centrets leder René Mark Larsen. Men det foregik via en gigantisk skærm og livetransmission, for centrets afdelinger i tre byer åbnede samtidig. Centret satser på tre områder: Velfærdsteknologi, simulation og undervisningsteknologi. Fredericia bliver hjemsted for simulations-delen, som skolen har erfaring med gennem de sidste seks år som undervisningsmetode. På en af operationsstuerne fremviste sosu-eleverne Sarah Hansen og Greta Laustsen, hvordan man dermed kunne øve sig på en sundhedsrobot. - Fejl er ok, for det er en øvelse. Det gør mig stærkere, når jeg bagefter skal ud og prøve det i virkeligheden. Greta kan sidde og holde øje med, om jeg spritter hænderne og husker de andre ting, jeg skal. Om jeg måler blodtrykket rigtig, og hvordan jeg præsenterer det over for patienten, hvis der er et dårligt resultat af blodprøven, fortalte Sarah Hansen.