Kloden rundt

Sverige: Den svenske kunstner Carolina Falkholt har malet en fem etager høj blå penis på et lejlighedskompleks i det centrale Stockholm. Det skriver mediet The Local. Falkholt ønsker, at folk, der bliver frastødt af den detaljerede penis, skal overveje at tale om, hvorfor de bliver frastødt af den. Muren, hvor graffitien blev malet på, var blevet afsat til netop det formål, og der er derfor ingen konflikt med beboerne. I december havde Falkholt været på spil i New York, hvor hun malede en rød, orange og lyserød penis på en mur på Manhattan. (ritzau)