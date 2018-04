Politikerne i Skole- og Dagtilbudsudvalget har sagt ja til at give ekstra 3,5 millioner kroner til at ombygge Tumlebillen på Provst Hjortsvej. Den nye børnehave giver bedre plads til børnene, et produktionskøkken og bedre personalefaciliteter.

Nyborg: De 80 børn og knap 20 ansatte i Børnehuset Tumlebillen på Provst Hjortsvej kan så småt godt begynde at glæde sig. Med nogen forsinkelse er det nu sikkert, at renoveringen af daginstitutionen går i gang, og efter planen begynder arbejdet til januar 2019.

Sagen var forleden på dagsordenen i Skole- og Dagtilbudsudvalget, som sagde ja til planerne for om- og tilbygning af Tumlebillen for 12 millioner kroner.

Daginstitution i et område med historie Institutionsområdet på Provst Hjortsvej skød op i begyndelsen af 1900-tallet. Til at begynde med var det en diakonskole; fra 1905 blev det omdannet til epileptikerhjem. Der kom flere bygninger til, blandt andet et hospital.Børnehuset Tumlebillen ligger i den tidligere forstanderbolig fra 1905, men der er siden blevet tilføjet flere tilbygninger i svensk hyttestil. Hospitalet lukkede i 1970'erne, og beboerne flyttede ud på den splinternye institution på Strandvænget nord for Nyborg.Udover Tumlebillen holder Nyborg Musikskole, Danehofgarden, dagplejernes hus, kunstværkstedet og øvelokaleforeningen Muzirkus i dag til i de gamle bygninger.



Området er meget velbevaret - kun en af de større afdelinger er revet ned for en del år siden.

- Det er dejligt, at vi er blevet tilgodeset, og det bliver ret fantastisk at få noget nyt, siger Anne Jakobsen, der er souschef i daginstitutionen.

Institutionen har i dag til huse i flere forskellige bygninger, hvoraf hovedhuset, børnehospitalets tidligere forstanderbolig fra 1905, er så slidt, at kommunen har valgt en model, der indebærer, at bygningen rives end.

Derudover opføres en tilbygning til den bygning, der i dag rummer vuggestuen. I tilbygningen placeres tre børnehavegrupper, et produktionskøkken, en grovgarderobe samt personale- og kontorfaciliteter.

Tumlebillen fokuserer meget på udeliv, og godt nok betyder byggeriet, at legepladsen skal flyttes, men øvrige faciliteter som bålhytte, udedepoter, orangeri og atelier bevares.

- Nu arbejder vi hen over efteråret på at finde et sted, hvor vi kan være, mens arbejdet står på, og som er tilfredsstillende for både børn, personale og forældre, siger Anne Jakobsen.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra personale, forældrebestyrelsen og Nyborg Kommune er nedsat, og projektleder Ib Holmer Abildtrup, der er bygningskonstruktør i Teknik- og Miljøafdelingen, oplyser, at man tilstræber at finde et sted i området til genhusningen.

- Vi vil prøve at finde et sted i parken derude, enten i lokaliteter der er ledige, eller i nogle pavilloner eller begge dele. Først skal vi have fundet ud af behovet, siger Ib Holmer Abildtrup.

Projektet har været en del år undervejs. I 2012 besluttede byrådet at ændre strukturen på daginstitutionsområdet ændret, og der blev årligt fra 2013 og frem afsat et rådighedsbeløb på fem millioner kroner til et kvalitetsmæssigt løft på anlægssiden.

I 2014 kom en rapport fra arkitektfirmaet PLUS-kontoret med forslag til, hvordan de bygningsmæssige rammer for kommunens dagtilbud kunne optimeres, og her blev blev fire daginstitutioner kategoriseret som "større udfordringer", heriblandt Tumlebillen.

Udgiften for om- og tilbygningen blev i 2017 sat til 8,651 millioner kroner, men Skole- og Dagtilbudsudvalget nikkede forleden ja til at hæve beløbet til 12 millioner kroner.

- Prisstigningen skyldes primært, at arealet (på om- og tilbygningen, red.) er blevet større. Det skyldes, at når først man får sat sig ned og analyserer de behov, der er, så kommer der sommetider nogle ekstra kvadratmeter på. Det har været det muliges kunst, og jeg synes faktisk, at der er kommet et hammergodt resultat ud af det, siger Ib Holmer Abildtrup.

Anlægsarbejdet omfatter ud over nedrivningen af den 418 kvadratmeter store bygning en tilbygning på 475 kvadratmeter til det eksisterende hus på 143 kvadratmeter samt 40 kvadratmeter overdækning. Tilbygningen bliver på flere kvadratmeter end den oprindelige skitse, fordi der skal etableres et egentligt produktionskøkken, og fordi grovgarderoben skal være større for at kunne dække de behov, Tumlebillen har med sin profil i forhold til natur og bevægelse.

Den ombyggede institution får plads til 20 børn mere, når arbejdet efter planen er færdigt i marts 2020.