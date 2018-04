Borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), er imod, at der lægges op til en centralisering af den lokale erhvervsfremme i nogle få erhvervshuse landet over. Man har i stedet behov for at være tættere på hinanden, siger borgmesteren.

- Det er ikke sikkert. Som jeg læser det, er det en ret skrap udmelding i, at man foreslår at kommuner faktisk ikke laver sådan nogle organisationer. Det er bekymrende, svarer borgmesteren.

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme blev nedsat i juni 2017. Formålet var at udvikle en model for et nyt og bedre erhvervsfremmesystem til gavn for vækst og beskæftigelse.Forenklingsudvalget lægger i sin rapport, "Fokuseret & fremtidssikret" bl.a. op til en fælles strategi og bestyrelse for hele den decentrale indsats og etablering af fem nye erhvervshuse, der skal give vejledning til virksomhederne.Regeringen skal se nærmere på anbefalingerne.Rapporten findes på Erhvervsministeriets hjemmeside em.dk

I Forenklingsudvalgets nye rapport lægges der op til, at kommunerne skal fratages den lokale erhvervsservice. Som vi kender med den private organisation Udvikling Assens i spidsen, som kommunen giver et fast, årligt tilskud på godt 2,5 mio. kr. til. Dertil skal lægges et ekstraordinært tilskud på ca. 700.000 kr. i forbindelse med kommunens vækstpolitik. Borgmesteren frygter, kommunes virksomheder ikke vil kunne få den hjælp og vejledning, de har behov for lokalt set.

Assens: Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune , er absolut ikke glad for det såkaldte Forenklingsudvalgs forslag til et nyt erhvervsfremmesystem i Danmark.

På side 31 står der f.eks.: "Et mere effektivt og overskueligt erhvervsfremmesystem kræver, at kommunerne ikke enkeltvist udbyder de former for erhvervsfremme, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, de statslige aktører, Erhvervshusene og den digitale erhvervsfremmeplatform fremover får ansvaret for". Og derfor skal der "skabes en klar ramme for kommunernes erhvervsfremmeopgaver i lovgivningen, herunder bør det fastlægges, at erhvervsservice skal udbydes i Erhvervshusene".

- Det er den helt, helt forkerte vej at gå. Den rigtige vej er nærhed, siger Søren Steen Andersen.

Borgmesteren fortæller, han derfor vil forsøge at råbe landspolitikerne på Christiansborg op.

- Vi har ikke behov for at fjerne os fra hinanden. Vi har behov for at være tættere på hinanden, tilføjer han.