Rapporten med Forenklingsudvalgets forslag til et nyt erhvervsfremmesystem i Danmark er blevet offentliggjort. Direktør for erhvervsforeningen Udvikling Assens, Kristine Lawaetz Lyngbo, er stærkt imod, der i rapporten lægges op til, der skal være fem nye, landsdækkende erhvervshuse i regionerne. De skal vejlede virksomhederne fremfor, det sker lokalt. Sker det, frygter hun at Udvikling Assens kan have udspillet sin rolle.

Hvad er problemet med fem erhvervshuse?

- Nærhed. For at vi kan udøve kvalificeret erhvervsfremme - støtte, rådgivning og videreformidling - så skal vi kende virksomhederne rigtig godt. Hvis vi ikke er her lokalt og ikke ser virksomhederne ofte, kender deres hverdag og udfordringer, så kan vi ikke det.

Hvorfor ikke?

- Eksempel: Jeg var ude ved to virksomheder på fødevareområdet. Jeg tænker: 'Mon ikke der er et vækstpotentiale her? Mon ikke de har brug for kvalificeret rådgivning på specifikt det her område?' Det er afhængig af min viden, om de her virksomheder, at jeg kan koble den rigtige, eksterne konsulent på (så de får den rigtige hjælp, red.). For mig handler det ikke om, om der er 30 km eller 130 km til et erhvervshus.

Hvis det ikke har nogen indflydelse, om det ligger 130 km væk, så kunne det vel ligeså gøres fra f.eks. Vejle? Giver det ikke god mening?

- For de helt store virksomheder giver det fin mening. Men det er de færreste virksomheder som har medarbejdere, som sidder og ikke laver andet end overvåger strategiske muligheder i virksomheden. Langt de fleste virksomheder tænker på hverdag og drift. De skal have nogen til at skubbe til dem for at komme op i helikopteren - for at se på det der med vækstmuligheder. Du har bare ikke det lokale kendskab, hvis du i forhold til Assens sidder i Vejle. Det kan ikke lade sig gøre, hvis du ikke er i lokalmiljøet.

Borgmester Søren Steen Andersen (V) læser rapporten som en direkte trussel mod Udvikling Assens. Hvordan læser du den?

- Det er det også.

Hvorfor - kunne I ikke eksistere i en anden form?

- Joh ... Vi kan jo altid være en privat forening mellem nogle virksomheder. Men hvis rapporten vedtages som det står, så må kommunen ikke lave erhvervsfremme. Dvs. at de ikke må give tilskud eller være medlem af en forening som vores. Du kan godt forestille dig en netværksorganisation med en halv medarbejder, men så bliver det ligesom - og det er ikke negativt - som en handelsstandsforening. Vi ville ikke have lovmæssig ret til at lave det arbejde, som er 75 procent af det, vi gør.

Hvordan kan du vide, det ikke ville fungere med fem erhvervshuse?

- Da Udvikling Assens ikke var her, var der ikke nogen, der kom og opsøgte mig-lille-virksomhed og hjalp mig videre mod vækst. Små virksomheder har ikke BDO som revisor. De sidder helt med det selv. Der kan vi gøre nogle ting, fordi vi ved, det er en udfordring. Jeg lytter mig til, vi gør en forskel. Der er ikke nogen, der betaler for noget (medlemsgebyr til Udvikling Assens, red.), de ikke for noget ud af.

Du har en interesse i Udvikling Assens skal fortsætte, fordi du er direktør. Hvis du ikke havde været det, hvad havde du så sagt?

- Så havde jeg stadig sagt, det lokale niveau er vigtigt. Hvor er iværksætterne henne, hvis der er ikke er nogen til at hjælpe dem videre med hverdagens og fremtidens udfordringer?

Hvad har Udvikling Assens givet erhvervslivet?

- Sammenhængskraft. Mere udvikling ved at vidensdele med hinanden. Kontakten mellem hinanden.