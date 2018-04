Fyns Amts Avis mener: Det rene vand er truet

Som dansker er man vant til at åbne vandhanen og fylde glasset med rent drikkevand. Det privilegium vil vi gerne give videre til kommende generationer, ligesom vi har nydt det i mange generationer. Rent drikkevand er et privilegium. Det er ved at gå op for mange, men det går for langsomt. Lige nu er vi der, hvor mange bække små af indikationer på, at vi ikke længere kan tage rent drikkevand for givet, gør en stor å. Det må og skal Folketinget forholde sig til. Det er ikke længere tilstrækkeligt at komme med forsikringer om, at alt er godt. I stedet må vi indse, at vores drikkevand er truet. Og dermed er en af vores vigtigste ressourcer truet.

“ I stedet må vi indse, at vores drikkevand er truet.

Ofte melder medierne om, at et vandværks boring er blevet lukket på grund af for høje mængder pesticider i vandet, eller borgerne bliver bedt om lukke for hanen, fordi en måling viser, at indholdet af sprøjtegiftrester, blandt andet nitrat, er over grænseværdierne. Hidtil har langt de fleste vandværker kunnet løse problemerne ved at bore enten dybere eller et nyt sted - og her bliver regningen så sendt til vandværkets kunder - eller også ved at blande vand fra forskellige boringer, så indholdet af pesticider holder sig under den fastsatte grænseværdi.

Sådan er det foregået i mange år. Ifølge en netop offentliggjort rapport fra GEUS, der som national forsknings- og rådgivningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet står for den EU-lovpligtige overvågning af grundvandet, har nitratindholdet i grundvandet været højt og lige omkring grænseværdien de seneste 10 år. Grænseværdien er 50 milligram nitrat per liter. I Danmark er der meget strenge krav til grundvandets kvalitet, fordi det ikke bliver renset, inden det forlader vandværket, undtagen hos en halv snes vandværker. Tiden er nu også moden til at overveje, om det skal udbredes. For nyligt fortalte en professor fra Syddansk Universitet, at hun har fundet en metode til at fjerne giftresterne fra drikkevandet.

Flere kommuner forsøger at indføre sprøjtefrie zoner i de områder, hvor grundvandet er mest sårbart. Det har landmændenes organisation, Landbrug & Fødevarer, indbragt for Miljø- og Fødevareklagenævnet og dernæst for domstolene. Argumentet er, at vand under grænseværdien er rent.

Det er langt fra betryggende. Alle ved, at når man hele tiden kører op mod en grænse, så kommer man også til at krydse den på et tidspunkt. Og man kan spørge sig selv, om det er rimeligt, at vi danskere skal leve med drikkevand, hvor der konstant er spekuleret i at køre til grænsen. Ydermere viser ny forskning fra GEUS, at allerede ved et nitratindhold på fire milligram per liter er der øget risiko for kræft.

Flere sager om muligheden for at lave sprøjtefrie zoner for at skåne drikkevandet venter på afgørelse. De afgørelser får stor indvirkning på, om vi i nær fremtid skal se tilbage på det rene drikkevand som noget, der var i de gode, gamle dage. Det må ikke ske.