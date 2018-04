Satsninger på små el-biler, telemedicin og brændselsceller har kostet Ewii et trecifret millionbeløb i underskud de seneste år, og regnskaberne fra 2017 ser værre ud end ventet. Nu sker der noget.

De kommercielle satsninger på el-transport, telemedicin og brændselsceller bidrager til koncernens regnskab med et samlet minus på over 80 millioner kroner. Stærkt utilfredsstillende lyder kommentaren i årsrapporten.

Minus på minus De seneste år har Ewiis udviklingsselskaber kastet det ene store underskud af sig efter det andet. Ewii Mobility A/S, som står for udvikling og salg af den lille el-transporter Tripll kommer i 2017 ud med et underskud på 53 mio. kroner. I det tal ligger nedskrivninger på produktionsanlæg og varelagre på 28 mio. kroner. Ewii Telecare A/S ender i et minu på 8,5 mio. kroner. Det er dårligere end budgetteret og ikke tilfredsstillende. Der er sket en nedskrivning af udviklingsomkostninger på to mio. kroner. Ewii Fuel Cells A/S ender i et minus på 21,6 mio. kroner. Det er også dårligere end ventet. Blandt andet blev en ordre til to kunder ikke realiseret som planlagt. Desuden er der nedskrevet udviklingsomkostninger på 0,6 mio. kroner. Alle tre selskaber skal enten have nye ejere eller samarbejdspartnere, som kan drive dem videre. Det ventes på plads inden sommer.

- Jeg siger ikke, at man ikke skulle have gjort forsøget, men man burde have bremset op langt tidligere, siger adm. direktør Lars Bonderup Bjørn, som sammen med bestyrelsen har lagt en strategi, hvor selskabets kernekompetencer skal i fokus.

Trekantområdet: Flere hundrede små tykke el-varebiler står på hylder i lagerhaller ved Ewiis hovedkontor i Kolding. De er det synlige bevis på, at iderigdommen og investeringslysten i nye aktiviteter ikke har holdt mål med virkeligheden.

- Omkring et par millioner kroner, men vi må nok konstatere, at konsulenterne har arbejdet ud fra det materiale de fik leveret, og det har ikke været godt nok, siger Jørn Limann.

- Vi havde allerede i 2016 en fornemmelse af, at der var store problemer med selskaberne. Vi fik udarbejdet en redegørelse for selskaberne og betalte dyrt for konsulentarbejdet, men set i bagklogskabens lys var konklusionen i rapporten nok for lyserød, siger Jørn Limann.

Mens Lars Bonderup Bjørn først tiltrådte 1. januar, så har bestyrelsesformand Jørn Limann siddet med ved bordet omkring de kommercielle satsninger hele vejen. Han erkender, at der burde være bremset op langt før.

Om satsningen på de kommercielle forretningsområder var rigtig, vil Lars Bonderup Bjørn ikke afvise, men han kan konstatere, at driften og opfølgningen ikke har været, som den skulle.

- Men det betyder ikke, at vi i fremtiden skal være bange for hinandens skygge, har jeg sagt til bestyrelsen, og det kan jeg konstatere, at de er enige i. Og det glæder mig, siger Lars Bonderup Bjørn.

De tre udviklingsselskaber ligger uden for det felt, Ewii skal arbejde i fremadrettet, slår både Lars Bonderup og Jørn Limann fast. Og inden for kort tid håber man at kunne præsentere samarbejdspartnere eller købere af selskaberne.

- Jeg håber, at vi allerede i denne måned har en aftale på plads omkring Ewii Telecare. Vi har både nationale og internationale selskaber, som har vist interesse, og vi er langt i forhandlingerne. Om det ender med et salg af hele aktiviteten eller i et strategisk samarbejde er ikke afgjort, siger Lars Bonderup Bjørn.

I de kommende uger bliver de to andre selskaber forelagt interesserede købere eller samarbejdspartnere, og Lars Bonderup Bjørn håber, at der alle fremtiden for alle tre selskaber er på plads inden sommerferien.