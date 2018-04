De har otte nye stillingsopslag, og der er ikke megen tvivl om, at ansøgere skal være mere end omstillingsparate, hvis de vil ind hos Gibotech.

Siden 2015 er virksomheden vokset med 25 mand til de 70, som i dag huserer på Datavej, men der skal flere til, lyder det fra adm. direktør Henrik Anker.

- Vi har allerede ansat det antal, vi havde forventet at ansætte til produktionen i hele året, siger han.

Ude på gulvet i produktionen er de i fuld gang med en stribe hospitalsprojekter i den ene af de store haller - i den modsatte står en gigantisk Kukarobot på hele 4740 kg, som er blandt de største man finder herhjemme. Den imponerende robot bruges ofte i produktionen hos store bilproducenter, hvor den kan løfte chassiser frem og tilbage i produktionslinjen.

Hos Gibotech på Fyn er den del af et automationsanlæg, som virksomheden har designet til den midtfynske virksomhed Stål og Plast A/S. Kukarobotten står monteret i et stort bur midt i den ene af de to store haller - midlertidigt. For når robotanlægget er sat op og testet, så bliver det pillet ned og flyttet til Ringe, hvor det bygges op igen.

Samme fremgangsmåde finder sted i den tilstødende hal, hvor to store sterilcentraler er næsten klar til at blive sendt til Rigshospitalet og sygehuset i Gentofte.