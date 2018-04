- Det var et godt år, og vi er rigtig godt tilfredse, men vi har så travlt nu, at vi jo næsten allerede har glemt sidste år. Henrik Anker, adm. direktør og medejer, Gibotech.

Det nyeste regnskab viser, at det har været en god beslutning med et plus på driften på lige over 10 millioner kroner.

Gibotech A/S Datavej, Odense Direktion: Henrik Anker Bestyrelse: Jacob Brå Sørensen (form.), Mikkel Bjerregaard, Henrik Anker, Kurt Brusgård Poulsen. Resultat for 2017 (2016) i mio. kroner: Bruttofortjeneste: 42,3 (34,6) Driftsresultat: 10,4 (10) Resultat før skat: 10,5 (10,2) Årets resultat: 8,2 (8) Egenkapital: 16.8 (8,6) Ansatte (gns.) stk.: 62 (45)

Alligevel går det så stærkt hos den fynske automations- og robotvirksomhed Gibotech, at montørerne i dag står tæt i produktionen, og at kontorerne i det nye domicil er godt på vej til at blive fyldt helt op med sælgere, designere og administration.

- Det var et godt år, men 2017 var også et år med store udfordringer, fordi vi udvidede og samtidigt skulle sige velkommen til nye medarbejdere. Det kræver meget på det menneskelige plan, når mange nye ansatte skal trænes op. Vi skulle også finde en fælles kultur i et nyt hus fra montagemedarbejdere i produktionen til udvikling, projektledere og salgsafdelingen. Det har vi brugt mange ressourcer på, siger han.

Med i regnestykket for sidste år er nemlig en investering på fem millioner kroner i en ombygning på adressen. Ved gøre brug af en uudnyttet førstesal oven på den eksisterende kontordel på 500 kvadratmeter har man fordoblet administrationen og kontorområdet. Da man samtidigt øgede antallet af medarbejdere kraftigt fra 45 til 62, var der nok at holde styr på i det første hele år i det nye domicil, som råder over et samlet produktionsområde på 4000 kvadratmeter.

Han kan kun glæde sig over, at bundlinjen efter skat lander på lige over otte millioner kroner i overskud, og selv om det kun er marginalt bedre end året før, så er der grund til at smile bredt i Gibotech.

- Det var et godt år, og vi er rigtig godt tilfredse, men vi har så travlt, at vi jo næsten allerede har glemt sidste år, siger Henrik Anker med vanlig rolig stemmeføring.

Allerede i det første regnskabsår på Datavej stod det klart, at de mange nye kvadratmeter gjorde det muligt at slippe bremsen, og siden har produktionsområdet i de i alt tre haller været fyldt med op til 10 projekter ad gangen hos Gibotech.

Faktisk går det så stærkt hos Gibotech, at fem kontorer, som Henrik Anker havde udset til et særligt "robot-startupmiljø" for unge nystartede virksomheder, i stedet er inddraget til salgsafdelingen hos firmaet selv. Det ærgrer Anker, der som formand for advisoryboardet hos Odense Robotics, forventede, at begge parter kunne få stor gavn af at placere et startupmiljø midt i en eksisterende virksomhed.

- Jeg nåede også at få to lejere ind, men de tanker har vi måtte sløjfe. Det er selvfølgelig brandærgerligt, for det havde været godt for os og for dem at få nogle unge mennesker ind med andre idéer, men det er også glædeligt, at det går så godt for os, siger han.

Væksten fortsætter ind altså ind i 2018 for Gibotech, som til forskel fra sidste år ikke har planer om at udvide i de nye omgivelser, selv om Henrik Anker faktisk vurderer, at pladsen er ved at være brugt.

- Vi har mulighed for at bygge ud med 3800 kvadratmeter mere på grunden, men vi skal ikke udvide i år. Det gør vi tidligst i 2019, siger han.

Der kan også blive god brug for flere kvadratmeter, for allerede nu har virksomheden ansat de 10 nye mand, man havde forventet at ansætte i hele 2018 til produktionen. Samtidigt har Gibotech otte ubesatte stillinger slået op.

- 2018 bliver lige så godt som sidste år, hvis ikke bedre, lyder det fra direktøren.