Letbanesisk

O'nse: Gårsdagens Broken News om det kønsspecifikke logo for Odense Letbane - eller O-banen, som vi kalder den her på bagperronen - fik Leif Smith, Kerteminde, til at sende et billede ind med et kompromisforslag mellem han- og huntog. Vi undrede os lidt over, hvor han havde sådan et omvendt Q fra, og han forklarede ved at sende det næste billede og skrive: - Det er et gammelt Ø. Og nej, det stammer ikke fra min forældres købmandsbutik i Brylle, men er gjort som et loppefund i Vendsyssel. Samlet pris for alle syv bogstaver: 75 kroner. (hafa)