Nørre Aaby: I Billardklubben i Nørre Aaby har de svært ved at få enderne til at nå sammen, og derfor er de glade for de penge, som klubben hvert år får udbetalt fra FynskSupport.

Seneste donation lyder på 3613 kroner, som klubbens supportere har samlet ind via deres el- og gasforbrug, og de penge skal Billardklubben Nørre Aaby bruge på at hverve nye medlemmer, oplyses det i en pressemeddelelse.

- Vi har økonomiske trængsler på grund af en relativ høj husleje, og derfor har vi svært ved at finde midler til andet end daglige aktiviteter i klubben. Det er problematisk, for vi skal bruge flere medlemmer for at sikre klubbens overlevelse, men det er ikke billigt at skaffe nye. Pengene fra FynskSupport vil vi derfor bruge til at holde et arrangement i klubben, hvor vi kan hverve medlemmer, siger Finn Albrechtsen, der er formand for klubben.

Billardklubben Nørre Aaby har eksisteret i tre årtier og har lige nu 30 medlemmer. Kunder i ordningen giver 2 øre pr. kWh el og 6 øre pr. m3 gas. /EXP