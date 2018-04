Bøger: Desmond Morris blev i sin tid verdensberømt for sin bog "Den nøgne abe" om menneskedyret. Nu er Morris, der selv er surrealist maler, snart aktuel med "Surrealisternes liv" , der portrætterer en række kendte surrealister - heriblandt Picassso, Dali, Miró og danske Wilhelm Freddie. Bogen udkommer 22. maj på Turbine.

Der er skrevet flere bøger om det fynske kunstnerpar Carl og Anne-Marie Carl Nielsen. Nu er der kommet endnu en, der dykker ned i parrets ægteskab. "Carl & Marie - i kunst og kærlighed" er skrevet af skuespiller og instruktør Lotte Andersen og redaktør Amalie Kestler, og den er udkommet på Gyldendal.

Det legendariske filmselskab Saga Studie bliver tæt beskrevet af odenseanske Niels Jørgen Clement og filmbiografist Paw Kåre Andersen i "Historien om Saga Studio", som er udkommet på Mellemgaard. Der er tale om anden del af historien. Første del udkom i 2016.

Jakob Bøggild, professor ved H.C. Andersen Centret har kastet sig over Lars von Trier i "En sådan konstellation findes ikke". I bogen, som er udkommet på forlaget Spring, beskriver han filmskaberens seneste trilogi: "Antichrist", " Melancholia" og "Nymphomaniac" og giver sin læser indblik i von Triers kunstneriske strategi og arbejdsmetoder.

I 1950 indgik forfatterne Thorkild Bjørnvig og Karen Blixen en pagt, hvori Bjørnvig lovede at tjene Blixen, mod at hun skulle gøre ham til en stor digter. Aftalen endte med at forvandle sig til et stort drama, og det kan man læse om i "Blixen og Bjørnvig - pagten, venskabet og bruddet", som er skrevet af cand. mag i fransk og engelsk Jørgen Stormgaard, der tidligere har skrevet bøger om Karen Blixen. Bogen er udkommet på Gyldendal.

Er man glad for gamle vinylplader, har Byens Forlag udsendt "Alt om vinyl", der er en 280 sider lang kærlighedserklæring til det analoge format skrevet af musikentusiasten Søren Genefke. I bogen medvirker både danske og udenlandske bagmænd bag vinylkunsten, og der er samtaler om samlerlidenskab og anekdoter.

Instruktør Kasper Holten har skrevet "En lille bog om opera", som er udkommet på Lindhardt og Ringhof. Heri fortæller han om egne oplevelser som operachef på Det Kongelige Teater og tager læserne med bag scenen på de store forestillinger og om, hvordan en operaopsætning bliver til. Bogen er rigt illustreret.