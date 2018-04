Mariann Fischer Boel, der den 15. april fylder 75 år, kan se tilbage på et spændende liv fyldt med politik, både som fødevareminister og som landbrugskommissær i EU. Nu har hun forladt både politik og familie-godset Østergaard for at nyde sit otium i Kerteminde.

- Det blev en påmindelse om, at man skal huske at nyde livet og ikke tage noget for givet.

Og lige som adressen er skiftet, er også Marian Fischer Boels hverdag ændret markant. Den ændring kom dog først i 2014, da hun fik konstateret tyktarmskræft. Efter et liv med masser af politik havde hun stadig bestyrelsesposter , men sygdommen fik hende til at sadle helt om.

Mariann Fischer Boel skiftede - sammen med sin ægtefælle Hans - bopælen på godset Østergaard ud med "Søvang" for ret præcis fem år siden. Det er et tidligere stuehus til gården, der bærer samme navn.

Kerteminde: - Hver gang jeg kører ud herfra, bliver jeg så glad over udsigten ind over Lillestranden, og så er det uanset, om solen skinner eller ej. Det er så smukt som dengang, Johannes Larsen malede det.

- Vinbønderne dernede var godt sure på mig. Ikke blot ødelagde jeg den gode forretning med at lave dårlig vin, så var jeg oven i købet kvinde og dansker.

- Det var vanvittigt spændende at stå i spidsen for en række store reformer - både for sukker, vin og mælk, men det var jo ikke noget, man blev udelt populær på. Vin-reformen førte til, at jeg fik indrejseforbud i det sydvestlige Frankrig. De havde en tendens til vold dernede, så sikkerhedsfolkene ville ikke tillade det, mindes hun.

- Da jeg var sidst i 40'erne manglede de en folketingskandidat, og så sagde jeg til mig selv, at det er nu eller aldrig. Men jeg lovede også mig selv, at jeg kunne ville give det et skud, så hvis jeg ikke blev valgt, så var det slut med det, beretter hun.

- Det med politik kom sent ind i mit liv. Det har aldrig ligget i kortene, og der var ingen i min familie, der ville have sat så meget som 50 øre på, at jeg skulle gå den vej, forsikrer hun.

At ikke mindst franske bønder kunne være voldsomme, lærte hun endnu mere om, da Mælkereformen skulle på plads.

- Mælkebønder fra Frankring og Belgien kom kørende med deres traktorer ind i Bruxelles for at demonstrere. De tømte gyllevogne og stak ild på halmballer, fortæller hun om dengang, hvor hun faktisk var tæt på at komme i klemme.

- Jeg mente jo, at jeg skulle ud og snakke med dem, men så krævede sikkerhedsfolkene, at jeg skulle have fire af dem med. Jeg tænkte, at det var noget pjat, men da jeg stod over for de demonstrerende mælkebønder, blev det tydeligt, at de havde drukket andet end mælk. Det blev faktisk nødvendigt, at sikkerhedsfolkene bugserede mig i sikkerhed.

For Mariann Fischer Boel var det fem fantastiske år, omend de også var opslidende.

- Der var 180 rejsedage om året, der var forhandlinger, der kunne strække sig over 30 timer, og der var et krav om, at man var helt oppe på dupperne og skarp, straks man trådte ud af en flyver, og det sled på mig. Men havde jeg været 10 år yngre, så havde jeg ikke været til sådan lige at vippe af.