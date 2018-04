Et stort flertal i 3F's bestyrelse har stemt for en fusion mellem hovedorganisationerne LO og FTF.

På et hovedbestyrelsesmøde torsdag eftermiddag i Middelfart stemte fagforbundet 3F for en fusion mellem hovedorganisationerne LO og FTF.

81 stemte for, mens en enkelt er imod.

LO og FTF har siden 2015 arbejdet på en sammenlægning. Fredag formiddag skal de to hovedorganisationers medlemmer afgøre, om den bliver til virkelighed.

Hvis de delegerede på to kongresser i Odense stemmer for fusionen - med to tredjedeles flertal begge steder - vil de to hovedorganisationer slå sig sammen fra 1. januar 2019 under et nyt navn.

* LO er Danmarks største hovedorganisation. Det er en paraplyorganisation for 18 fagforeninger, hvoraf 3F, HK, FOA og Dansk Metal er de største. Håndværkere, industriarbejdere og butiksansatte er blandt de største grupper.

* Der er omkring en million medlemmer af LO's forbund, hvoraf cirka 800.000 er i arbejde. Privatansatte fylder mest.

* FTF er fællesforbund for 75 mindre medlemsorganisationer og har 450.000 medlemmer, med omkring 350.000 i arbejde. Størstedelen er offentligt ansatte.

* De største FTF-forbund er Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, og Bupl, der er pædagogernes fagforening.

Kilder: LO, FTF, Ugebrevet A4.