På et hovedbestyrelsesmøde stemmer fagforbundet 3F for en fusion mellem hovedorganisationerne LO og FTF.

81 stemte for, mens en enkelt er imod.

- Vi har kæmpet i måneder for at få netop de her ændringer igennem. Det er en kæmpestor sejr for 3F og vores 300.000 medlemmer. Jeg er rigtig, rigtig glad, lyder det fra forbundsformand Per Christensen i en pressemeddelelse.

Om det ender med en fusion, bliver endeligt afgjort i Odense fredag formiddag, når de to hovedorganisationer holder hver sin kongres.

En af årsagerne til, at 3F har nølet lidt med at nikke ja til storfusionen har blandt andet været, at man har frygtet, at fagbevægelsens indsatsområder primært ville være i hovedstadsområdet.

Det har man forhandlet med LO om, og efterfølgende er 3F blevet tilfreds.

- Det er en lokal kamp i hver enkelt by, i hver enkelt kommune og på hver arbejdsplads. Det lokale arbejde bliver nu på grund af vores krav en hovednerve i den nye organisations arbejde, siger Per Christensen.

Der kræves to tredjedeles flertal i både LO og FTF, hvis fusionen skal blive en realitet.

LO er Danmarks største hovedorganisation. Det er en paraplyorganisation for 18 fagforbund, hvoraf 3F, HK, FOA og Dansk Metal er de største. Håndværkere, industriarbejdere og butiksansatte er blandt de største grupper.

Der er omkring en million medlemmer af LO-forbundene, hvoraf cirka 800.000 er i arbejde. Privatansatte fylder mest.

FTF er fællesforbund for 75 mindre medlemsorganisationer og har 450.000 medlemmer med omkring 350.000 i arbejde. Størstedelen er offentligt ansatte.

De to hovedorganisationer har siden 2015 arbejdet på en sammenlægning.