Den tidligere folketingspolitiker Rasmus Helveg drømmer om at komme tilbage i folketinget, og onsdag aften stillede han op som spidskandidat for Radikale Venstres Svendborg-Langeland kreds mod den lokale Gitte Madsen. Det endte med stemmelighed, hvorfor kredsen indkalder til møde på ny.

Svendborg: Den radikale Rasmus - med det for mange kendte efternavn Helveg - drømmer om igen at få en plads i Folketinget, og han er da også allerede valgt som partiets spidskandidat i partiets kreds i Odense.

Men han vil altså gerne repræsentere partiet i endnu en kreds, og onsdag aften var han til opstillingsmøde i Radikale Venstres Svendborg-Langeland kreds.

Og trods kendisfaktoren fik han modstand, idet den lokale Gitte Madsen også stillede op som spidskandidat.

Afstemningen endte med stemmelighed, hvorfor man besluttede at suspendere mødet for at undgå at skulle trække lod mellem de to kandidater.

Rasmus Helveg har tidligere været stillet op på Sjælland, men har altså valgt at stille op på Fyn til næste folketingsvalg.

Gitte Madsen bor i Svendborg og stillede også op til regionsrådsvalget i november, hvor hun blev nummer to og er suppleant. Siden 2001 har hun desuden været formand for DGI Fyn.

Inden for nogle uger indkalder Svendborg-Langeland kredsen til endnu et opstillingsmøde for at afgøre, hvem der skal løbe med spidskandidaturet på Sydfyn.