Svendborg: Lige ved siden af den almindelige torvehandel kan man på lørdag på Lille Torv i Svendborg få sig et stykke hjemmebag og en tår jordemoderkaffe serveret af ægte jordemødre.

Det lyder måske hyggeligt, men anledningen er nok så alvorlig.

For jordemødrene vil sammen med kaffen og kagen gerne servere budskabet om, at de vil bede om, at deres afdeling bliver undtaget fra den varslede lockout, der kan blive aktuel, hvis de verserende overenskomstforhandlinger mellem staten og de offentligt ansatte bryder sammen.

- I den almene befolkning kan det måske undre, at man beder om at blive undtaget. Så vi vil gerne forklare med de postkort, vi har med, at de arbejdsopgaver, vi har, er af en karakter, som gør, at det giver mening, at vi ikke undlader at møde ind. For det tør vi simpelthen ikke, lyder det fra Gitte Valeur, der er tillidsrepræsentant for jordemødrene på fødeafdelingen i Svendborg.

Det samlede tilbud til de fødende i fødeafdelingen på Svendborg Sygehus' dækningsområde er i forvejen på et niveau, som gør, at det er meget lidt, der kan undværes, mener Gitte Valeur. Ifølge hende vil der i tilfælde af lockout kunne fjernes en enkelt jordemoderundersøgelse og noget fødselsforberedelse. Man vil også kunne fjerne hørescreeningen af de nyfødte og efterfødselssamtaler med familierne.

- Men både hørescreeningerne og efterfødselssamtalerne vil vi være nødt til at indhente efter lockouten. De kan ikke undværes, siger hun.

På baggrund af erfaringer fra tidligere ved hun, at alene varslen om lockout allerede nu har konsekvenser for de vordende familier.

- Vi ved fra tidligere, at når der er strejke eller lockout, og selv om vi fortæller dem, at vi nok skal være der, og de må ringe og komme i det omfang, de har behov, bliver der alligevel en utryghed, siger hun.

Jordemødrenes arbejde og deres bevæggrunde for at ville undtages fra lockouten kan man høre mere om på Lille Torv på lørdag, hvor de vi være at finde fra klokken 10 til 13.