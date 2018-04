De bedste danske badmintonherrer skal i slutningen af maj forsøge at gentage triumfen fra 2016, hvor det danske landshold vandt hold-VM, den såkaldte Thomas Cup.

Selv om landstræner Kenneth Jonassen torsdag har udtaget et hold spækket med stjernenavne, så vurderer han, at Danmarks herrer får svært ved at nå finalen i Bangkok.

- Lige meget hvad bliver det svært at spille sig i endnu en Thomas Cup-finale.

- Der er rigtig mange gode herrelandshold, som kan slå os, uden at det ville være en decideret overraskelse på papiret.

- Men vi tror på, at det hold, vi har udtaget, giver os de bedste forudsætninger for at nå vores mål om en medalje, siger Kenneth Jonassen i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark.

Danmark er finaleseedet i Thomas Cup, hvor Kina er forhåndsfavorit til at tage sejren.

Det danske hold består af singlerne Viktor Axelsen, Anders Antonsen, Hans-Kristian Vittinghus og Jan Ø. Jørgensen samt doublespillerne Mathias Boe, Carsten Mogensen, Mads Conrad-Petersen, Mads Pieler Kolding, Kim Astrup og Mathias Christiansen.

Sideløbende med Thomas Cup skal det danske kvindelandshold spille Uber Cup.

Her er målsætningen, at de danske kvinder skal klare sig videre fra gruppespillet, hvor Rusland, Mauritius og Sydkorea venter.

- Vi har udtaget det Uber Cup-hold, som vi mener kan slå Rusland og Mauritius og dermed opfylde vores målsætning om at spille os videre fra gruppen.

- Sydkorea bliver en rigtig stor mundfuld, men vi har en lille realistisk chance for at slå dem, og den skal vi gå efter, siger Kenneth Jonassen.

De to største profiler på det danske kvindehold er doublespillerne Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl.

Thomas Cup og Uber Cup spilles i Bangkok i Thailand fra 20. til 27. maj.