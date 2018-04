Tved: Det blev en kortere køretur for de lokale pakkepostbude tirsdag, og det var absolut ikke planen.

Årsagen var nemlig et tyveri på Post Nords pakkecentral på Gotlandsvej i Tved. Fyns Politi oplyser, at der mellem klokken 5 og 6 om morgenen blev stjålet et pakkebur med 42 pakker.

Det bekræfter Post Nord, som forklarer, at medarbejderne havde været uopmærksomme i et øjeblik, hvorefter nogen er smuttet ind på matriklen og løbet af sted med et pakkebur indeholdende de mange pakker.

Post Nord oplyser også, at man har kontaktet eller er i gang med at tage kontakt til de 42 kunder, som blev ramt af tyveriet, og selskabet understreger, at kunderne ikke bliver ramt økonomisk. Hvis man for eksempel har bestilt og betalt en vare, der skulle have været leveret, vil en ny blive leveret uden beregning. (catj)