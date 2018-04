Ærøskøbing: Når Ærø Kunsthal slår dørene op for gæster den 1. juni, bliver det med store navne som Jens Galschiøt samt kunstnere fra New York, siger gallerist og en af de kunstneriske ledere Gitte Jarsbo, der i øjeblikket spændt tæller dagene indtil åbningen.

Da avisen i begyndelsen af februar fik en rundvisning, i den nu tidligere burgerbar i Vestergade, af kunstnerparret Beth Mohr og Carsten Lehrskov, havde de store planer og et stort arbejde foran sig. Her to måneder senere kan de løfte sløret for, hvad gæsterne vil kunne opleve af kunst og kunstnere til åbningen.