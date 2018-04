Der var ingen danske instruktører iblandt, da filmfestivalen i Cannes torsdag formiddag annoncerede sin hovedkonkurrence.

Til gengæld var der fundet plads til flere instruktører, som ikke tidligere har optrådt i Cannes-regi.

Det fortæller Nanna Frank Rasmussen, der er formand for Danske Filmkritikere.

- I år er det spændende ved konkurrenceprogrammet, at ret mange af de gamle auteurs, som nærmest plejer at have en fribillet til konkurrencen, ikke er til stede.

FAKTA: Her er de vigtigste priser i Cannes Hvert år i maj samles store dele af filmbranchen fra hele verden ved filmfestivalen i Cannes i Sydfrankrig.



Her præsenterer de deres nye projekter, jagter millioner og skaber værdifulde kontakter, og så har nogle af dem chancen for at tage en prestigefyldt pris med hjem.



Den franske filmfestival løber af stablen fra 8. til 19. maj og har i år været holdt i 71 år.



Her er en oversigt over de vigtigste priser:



* Guldpalmen er den fornemste pris, der bliver uddelt til den bedste film i festivalens hovedkonkurrence.



* Juryens store pris, Grand Prix



* Juryens pris



* Bedste instruktør



* Bedste skuespillerinde



* Bedste skuespiller



* Bedste manuskript



* Den tekniske pris



* Guldpalmen for kortfilm



* På tværs af alle kategorier hædrer festivalen den bedste debutfilm med Guldkameraet.



* Un Cértain Regard, der belønner film med et "personligt og nationalt udtryk".



* Desuden uddeles en lang række uafhængige priser på festivalen.



- Instruktører, som vi havde regnet lidt med, som Mike Leigh, Lars von Trier og Terry Gilliam, er ikke repræsenteret. Der er åbnet for nogle nye instruktører i hovedkonkurrencen, som ikke har været der før, siger Nanna Frank Rasmussen.

Det er blandt andre instruktører som Eva Husson og polske Pawel Pawlikowski, der i år får lov til at debutere i filmfestivalens hovedkonkurrence, fortæller hun.

Ud over de nye instruktører er der også gamle kendinge i hovedkonkurrencen. Den amerikanske instruktør Spike Lee deltager med filmen "BlacKkKlansman" og den legendariske franske instruktør Jean-Luc Godard med filmen "The Image Book".

Selv om filmfestivalen i år bliver uden danske instruktører, får den alligevel et dansk islæt.

Filmen "Arctic"med danske Mads Mikkelsen i en bærende rolle bliver nemlig vist som en såkaldt midnatsscreening, og det er en stor cadeau til holdet bag filmen, påpeger Nanna Frank Rasmussen.

- Det er en af de film, som man ikke har fundet plads til i konkurrenceprogrammerne af den ene eller anden årsag, men som man gerne vil hylde på grund af nogle kvaliteter, forklarer hun.

Hun understreger, at det er en stor anerkendelse at nå til Cannes, selv om det er uden for konkurrencekategorierne.

- Cannes er stadig det allerstørste udstillingsvindue for art house-film og har stadigvæk meget magt i forhold til at diktere, hvad der er god filmsmag, siger Nanna Frank Rasmussen.

Dette års filmfestival i Cannes finder sted fra 8. til 19. maj.