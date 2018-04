Selvhjælp Odense Selvhjælp Odense er en frivillig organisation, som holder til på Ørstedsgade 12 i Odense C.Gennem selvhjælps- og netværksgrupper og individuelle samtaler vil organisationens 20 frivillige give mennesker, som står i en svær situation, hjælp og redskaber til at selv at håndtere situationen. Selvhjælp Odense står klar til at hjælpe, uanset om det drejer sig om sorg, sygdom, angst, livet som jobsøgende, studerende eller om det bare er behovet for et større, nyt eller andet netværk eller behovet for at at dele sine erfaringer og problematikker med andre. Det er gratis at benytte sig af Selvhjælp Odenses tilbud, og organisationen kan kontaktes på tlf.: 61 70 15 80 Fredag den 13. april kl. 17 er der generalforsamling i Selvhjælp Odense. Hvis man ønsker at høre mere eller har lyst til at blive frivillig, er man mere end velkommen til at deltage.

Hver torsdag i ni år har en gruppe på omkring 14 ældre mødtes i Selvhjælp Odenses lokaler i Odense C for at synge sig i godt humør. Sangen af Thomas Kjellerup bliver altid gemt til sidst.

Selvhjælp Odense har for nyligt startet en ny sorggruppe op med Janne Vindskorp som gruppens leder.

- Jeg har selv været igennem et forløb, hvor jeg nok har taget tre livs udfordringer på ét enkelt år. Det var både stress, cancer, operation, kemo, skilsmisse, fyring og konkurs - det hele. Jeg kan mærke, at jeg har brug for at give andre det, som jeg ikke selv fik - nogle der lytter og kan give en redskaber til at komme videre. Og jeg ved, at når jeg kan komme igennem det, så kan andre også, fortæller hun.

Janne Vindskorp er uddannet terapeut, og hun kan bruge både egne erfaringer og professionelle kompetencer til at hjælpe i sorggruppen, som indtil videre har mødtes en enkelt gang.

- Det at være en del af en sorggruppe handler om at man har mistet nogen, som man elsker, men det handler også om at få hjælp til at bevare sig selv, så man ikke mister sig selv i sine kriser, siger hun om gruppen.

Sorggruppen skal fremover mødes cirka en gang om måneden, og da intet bliver skrevet ned, kan deltagerne være helt anonyme.

- Vi lytter til hinanden og mærker, hvordan vi hver især har det. Der er ikke nogen, der sidder inde med alle svarene. Vi har selv svarene på, hvad der skal til, for at vi med små skridt kan få det bedre. Ofte handler det om at få sat ord på, hvad det er, der gør så ondt indeni, og hvad der er svært. Det handler om at få det sagt, og det kan vi gøre her, siger hun.