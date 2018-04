1 / 3

Terje Pedersen, (Dansk Folkeparti). - Dansk Folkeparti kunne godt se en eller anden form for bycenter på Nordre Ringvej, men lige hvordan vi når i mål med det, det er en snak, vi skal have bag lukkede døre, så alle kan være tilfredse.- Et flertal i byrådet så gerne, at der kom et bycenter, men lige hvordan vi får løst problematikken omkring en ekstra dagligvarebutik, det vil jeg helst ikke gå ind i nu, for det vil ødelægge forhandlingsklimaet.- Der er nogle knaster, der skal løses, og de knaster skal ikke forhandles i pressen.