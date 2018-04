En ekstra dagligvarebutik på Nordre Ringvej spænder ben for planerne om et nyt bycenter. Politikere og investor vil fortsætte forhandlingerne i hemmelighed.

- Jeg tænker da absolut ikke, at vi bager nogen rævekager. Det er vel ikke forbudt at sidde og tale om forskellige muligheder , for det ligger fast, at under alle omstændigheder skal der laves en lokalplan for området, og det kommer til at foregå i fuld offentlighed, forklarer Jesper Hempler.

- Vi har ikke aftalt et nyt møde, så nu tygger Søren videre på det her, og så vender han tilbage, hvis han har nogle gode ideer til, hvordan vi kan komme videre, siger Jesper Hempler.

At politikerne er enige i , at forhandlinger skal foregå i stilhed, bekræfter formand for udvalget, Jesper Hempler.

- Jeg fremlagde mit projekt, og så blev vi enige om, at den måde, vi arbejder videre på, er, at vi holder det for lukkede døre, fortæller Søren Sørensen.

Kerteminde: Der kom ikke nogen afklaring på, om der kommer et nyt bycenter på Nordre Ringvej på ugens møde i Miljø- og Teknikudvalget, hvor investoren bag projektet, Søren Bech Sørensen, var inviteret for at fortælle om projektet.

Planerne om et bycenter på Nordre Ringvej, hvor Jens Petersens bilfirma tidligere lå, slap ud til offentligheden, da Fyens Stiftstidende i januar kunne fortælle, at Søren Bech Sørensen havde sendt et projektforslag til Kerteminde Kommune om at etablere et bycenter med to udvalgvarebutikker og en dagligvarebutik.

Netop placeringen af dagligvarebutikken på Nordre Ringvej, hvor der i forvejen ligger en Aldi, skabte en del debat, fordi de handlende i Kertemindes centrum frygter, at en ny dagligvarebutik uden for bycentret vil trække handel ud af midtbyen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det er antallet af dagligvarebutikker, politikerne er skeptiske overfor, fortæller Søren Sørensen, der ikke har et klart svar på, om han vil bygge bycenteret, hvis politikerne vender tommeltotten nedad til en dagligvarebutik. Eller om han håber, der kan findes et flertal for en dagligvarebutik.

- Det er ikke en snak og drøftelse, der skal foregå gennem avisen, for så kan det betyde, at det bliver sværere at få tingene til at ske, siger Søren Sørensen.