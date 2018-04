Fodbold: En række yderligere fynske fodboldklubber udelukkede sig selv fra at kunne komme i pokalfinalen næste år, da 1. runde i den fynske pokalturnering blev færdigspillet onsdag aften.

En kombination af den lange vinter, den hårde belastning med mange kampe i foråret og manglende spillermateriale udløste afbuddene - som kom fra klubber som Birkende, Drigstrup, Ejby og Herrested-Ørbæk, og samtidig blev en håndfuld kampe udsat på grund af uegnede baneforhold.

Der var dog en lang række kampe, som blev gennemført. Nogle med gevaldige sejre til favoritten, andre med voldsom spænding til sidste fløjt i de klare forårsluft.

Posten fra Odense bankede i det sydfynske Stenstrup, og studenterklubben DSIO havde åndeligt overskud nok til at baske midtfynske Søllinge Sport og Fritid på banen ved Søllinge Skole med hele 10-2.

Nordfynske Hårslev, der i de senere år har markeret sig flot på det fynske fodboldlandkort i Serie 1, sejrede sikkert 5-0 ude over Bøgebjerg IF, der er en sammenslutning af de sydfynske foreninger med de klingende navne Vester Åby Ungdoms & Idrætsforening, Åstrup Skytte Gymnastik & Idrætsforening og Pejrup Gymnastikforening, hvor strækøvelserne for egnens bedste karle åbenbart ikke har været skrappe nok til at give spillerne de rette konditioner mod Hårslev.