Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at "vi har beviser for, at kemiske våben blev anvendt af Syriens regering." Han siger, at han ikke vil tillade en eskalerende konflikt i regionen.

- Vi har beviser for, at kemiske våben - i hvert fald klor - blev anvendt, og at det var regimet omkring Bashar al-Assad, som stod bag, siger Macron i et interview med den franske tv-station TF1.

Macron tilføjer, at han vil svare igen "på et tidspunkt, som vi vælger - når vi mener, at det vil være mest nyttigt og mest effektivt."

Den franske præsident siger videre, at han er i daglig kontakt med præsident Donald Trump.

Det var ventet, at Trump, Macron og den britiske premierminister, Theresa May, ville reagere på angrebet med et snarlig angreb på syriske regeringsstyrkers stillinger.

Mindst 60 blev dræbt ved lørdagens angreb, og hundreder har ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO haft symptomer på at være blevet kemisk forgiftet.