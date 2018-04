Skæbnebøger

Bøger: Siden november 2016, da hendes bog "Judas" udkom i Holland, har 51-årige Astrid Holleeder og hendes søster Astrid levet under jorden, fordi deres bror fra sit fængsel har beordret dem myrdet. Søstrene skal vidne mod ham, blandt andet fordi Astrid Holleeder i bogen beskylder ham for at være seriemorder. Broderen blev i 1983 dømt for at stå bag kidnapningen af en Hollandsk øl-millionærer og for at have henrettet sin svoger. "Judas - en familietragedie" er solgt i mere end 500.000 eksemplarer i Holland og udkommer 24. april på Politikens Forlag.

Samme forlag er netop udkommet med "Den sidste pige" af Nadia Murad, der fortæller om at blive holdt fanget som sexslave hos IS og om flugten - og om at være et talerør for verdens flygtninge og undertrykte. Forfatteren blev sidste år nomineret til Nobels Fredspris.

"De bortførte piger" er en roman, men den bygger på virkeligheden under Anden Verdenskrig, da japanerne tvangsprostituerede tusindvis af koreanske kvinder. Romanen er skrevet af Mary Lynn Bracht og udkommer 25. april på Gads Forlag.

Selv om man ikke bør sammenligne mennesker og dyr, er lille Gobis skæbne så gribende, at den får en plads her. "Gobi" er en sand historie om en lille herreløs hunhund, der kobler sig på ultraløberen Dion Leonard, da han løber et 250 kilometer langt ekstremløb gennem Kinas Gobiørken. Undervejs ændrer Leonards mål om at vinde sig til omsorg for hunden. Da det umage par har passeret målstregen, rejser han hjem til Edinburgh for at skaffe indrejsepapirer til Gobi, men imens forsvinder hun fra sine babysittere i en kinesisk storby. Kan han finde hende igen? Udkommet på Harper Collins Nordic.