ewii

Årsresultatet for energikoncernen Ewii er påvirket af den store fratrædelsesgodtgørelse, som tidligere direktør Knud Steen Larsen fik med sig. Ny direktør får 2,8 mio. kroner og ingen bonus eller pension.

- Men jeg vil godt sige, at beløbet er stort, alt for stort, siger han til avisen Danmark.

Samlet er omkostningerne til direktionen i 2017 på 28 mio. kroner. Det står i kontrast til de knap 10 mio. kroner, der fremgår af regnskabsnoten for 2016. Det høje millionbeløb dækker blandt andet over en del af omkostningerne ved at sige farvel til Knud Steen Larsen og lønudgifter til ham og økonomidirektør Jens Chr. Sørensen.

Regnskab: Knud Steen Larsen fik et gyldent håndtryk på 20 mio. kroner da han 13. juni hastede ud af parkeringspladsen ved Ewiis hovedkvarter i Kolding.

Mens Knud Steen Larsens lønforhold var fortrolige, så har Lars Bonderup Bjørn valgt en ny stil. I årsrapportens forord nævner han både sin løn og sin øvrige kontraktforhold.

- Det kan jeg sagtens, for der er kun tale om ren løn, siger Lars Bonderup, som oplyser, at han får 2,8 mio. kroner i årsløb og har en bil inden for en skattepligtig ramme på 800.000 kroner.

Hans forgænger var udstyret med en potent BMW, som hver fredag blev hentet og bragt til rengøring og vask.

Der var i Knud Steen Larsens kontrakt også indlagt en stor bonusordning, som resulterede i en markant høj lønudbetaling i 2016.

- Jeg har ingen bonusordning, og jeg modtager ingen pension, siger Lars Bonderup Bjørn.

Og han glæder sig over, at Ewiis bestyrelse har vedtaget at være foregangsvirksomhed blandt landets energiselskaber i forhold til blandt andet åbenhed.

- De omtales ukærligt ved deres el-konger og herreløse penge. I Ewii har vi ikke herreløse penge, og jeg er ikke konge. Jeg er administrerende direktør og underlagt sædvanlige vilkår og refererer til en ansvarlig bestyrelse, påpeger han i sit forord til årsrapporten.