Videoinstallationen "The Great Silence" er historien om verdens største ensporede radioteleskop, der er beliggende i Esperanza i Puerto Rico, og som transmitterer og fanger radiobølger til og fra universets yderste kanter. Men området er også hjemsted for den snart uddøende Puerto Rico-papegøje, der lever vildt i den omkringliggende Rio Abajo-regnskov. Som i et eventyr præsenterer underteksten i filmen fuglens observationer af menneskets søgen efter liv uden for vores planet, og nu præsenteres det samlede værk af den amerikansk-cubanske duo, Jennifer Allora og Guillermo Calzadilla, på den kommende udgave af Heartland-festivalen.

- Det er et værk, der taler direkte ind i de spørgsmål, vores moderne samfund stiller sig selv, når det går op for os, at grænsen for mennesket ikke er naturen, men os selv, siger Rasmus Quistgaard, der er Heartlands programchef for kunstprogrammet.

Amerikanskfødte Jennifer Allora og cubanskfødte Guillermo Calzadilla arbejder typisk med installationer, performances og lyd ogmusik, og de har en lang erfaring med udendørs projekter, hvoraf flere er i stor skala. Deres arbejde har ved flere lejligheder beskæftiget sig med landskabspolitiske overvejelser - for eksempel spørgsmål omkring retten til steder og den betydning mennesker tillægger landskaber eller lande. De tilhører samtidskunstens verdenselite og fik blandt andet massiv opmærksomhed, da de i 2011 repræsenterede USA ved biennalen i Venedig.

Kunstprogrammet på Heartland Festival består af to udstillinger - den internationale del, Heartland Contemporary og Heartland Temporary, som repræsenterer nyere dansk kunst. I år er fællesudstillingen "The Object is to Change the Soul" med værker af kunstnerne Ditte Gantriis, Lea Guldditte Hestelund, Marie Thams og Kirsten Astrup.

Videoinstallationen "The Great Silence" varer knap 17 minutter.